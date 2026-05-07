Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, care anunţa prezenţa unui urs în comuna Rora, aproape de Sighişoara, relatează News.ro.

„Ajunşi la faţa locului, jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Târgu Mureş au constatat că era vorba despre un pui de urs speriat, rămas blocat într-un copac, care nu mai putea coborî în siguranţă. Conform legii, a fost anunţată echipa de intervenţie, iar animalul a fost coborât şi preluat, în siguranţă, de către autorităţile competente”, au transmis reprezentanţii Jandarmeriei Române.

Operaţiunea a decurs fără incidente, fără răniri sau alte pericole pentru localnici sau pentru animal, mai precizează sursa citată.

Jandarmeria recomandă oamenilor ca, în cazul observării unor animale sălbatice în apropierea zonelor locuite, să nu se apropie de acestea, să evite fotografierea lor şi să solicite sprijinul autorităţilor prin apel la numărul unic de urgenţă 112.

