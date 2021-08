Publicitate Fly On The Cloud devine FOTC. Rebrandingul companiei partenere Google Cloud De Ringier Advertising, . Ultimul update Miercuri, 04 august 2021, 23:14

Fly On The Cloud a sprijinit întreprinderile în implementarea efectivă și utilizarea tehnologiilor cloud începând cu anul 2014. După o perioadă de dezvoltare puternică, compania s-a confruntat cu nevoia de a-și schimba strategia și de a își reconstrui identitatea. Drept urmare, a fost creat FOTC - un brand care operează exclusiv în zona soluțiilor Google Cloud. În iulie 2021, s-a încheiat rebrandingul Fly On The Cloud - o companie parteneră Google Cloud, Facebook, Zendesk și Pipedrive, care sprijină organizațiile din Europa Centrală și de Est în implementarea și utilizarea serviciilor cloud. Ca urmare a schimbării strategiei, a luat naștere FOTC - un brand care reunește specialiști în serviciile de computing Google Cloud, oferind implementări, instruire și asistență continuă în utilizarea soluțiilor Google Workspace, Chrome Enterprise și Google Cloud Platform. În același timp, au fost înființate încă două branduri: