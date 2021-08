Iarina, micuța artistă

Am văzut-o pe Iarina Maria Popescu, pentru că despre ea vorbim, o fetiță de doar 8 ani, pe scena a doua festivaluri de muzică anul trecut, Dragobete pupă fete si Festivalul Internațional de canto Cezar Ouatu (FICCO). Aici juriul și publicul au remarcat și apreciat talentul și emoția transmise de Iarina ,i i-au acordat Premiul de Popularitate, la doar 6 ani.

În luna iulie, în curtea Operei Comice pentru Copii, am reîntâlnit-o pe Iarina, care venise la repetiții pentru School of Rock și am putut să vorbesc puțin cu ea. Foarte veselă, dar în același timp serioasă și concentrată pe ceea ce avea să facă pe scenă. Mi-a povestit că a participat la mai multe concursuri și festivaluri anul trecut, anul acesta a ajuns în finala FICCO, că a cântat atât cu grupul ei, VOX MATER, dar și individual, a înregistrat mai multe melodii pentru copii la Roton, în limba engleză, limba în care Iarina vorbește fluent. Îmi mai povestea că, deși este în clasa I la școală, este deja în al doilea an de studiu al pianului, face canto de doi ani câteva ore bune pe săptămână. Mi-a povestit cum a venit la castingul School Of Rock în luna martie și spre bucuria ei a fost aleasă dintr-un număr mare de copii foarte talentați.

Mi-a explicat ca un om mare că pentru a fi bun trebuie să te antrenezi serios, să muncești, să repeți.

Când am întrebat de ce face asta, mi-a răspuns simplu: „Îmi place să cânt, îmi place să aduc bucurie oamenilor care mă ascultă!”

Am fost curios să aflu dacă a știut mereu că îi place să cânte și să danseze. Iarina mi-a spus că totul a început în joacă, dar când a simțit bucuria de pe scenă a înțeles că trebuie să se pregătească mai mult și să aștepte, să aibă răbdare.

Am avut bucuria să o văd pe scenă, în rolul Dakotei pe scena Operei Comice pentru Copii, în spectacolul School Of Rock, un musical remarcabil ce are în spate o echipă de senzație: Emil Pantelimon, regizor, Irina Furdui, regizor secund, Teodora Jaworski, pregătire muzicală, Cezara Blioju, coregraf, Alexandru Ilie, dirijor – unde s-a lucrat fără oprire aproape, timp de trei luni. Am remarcat la Iarina o pasiune și o iubire pentru rolul ei demne de o mare artistă.

Acum o voi revedea, o vom revedea cu toții, în rolul liderului pinguinilor Skipper, în perioada 28 august-5 septembrie 2021, la Opera Comică pentru Copii, în 4 reprezentații ale celebrului musical „Madagascar – A musical adventure Jr.” (adaptare după filmul omonim produs de DreamWorks), în regia semnată de Emil Pantelimon și Jaqueline Bratu.

Ce știu după ce am cunoscut-o pe Iarina este că trebuie să îmi notez numele ei, cu siguranță vom mai auzi de ea, cu siguranță vin din urmă copii talentanți, muncitori, care se gândesc la bucuria celorlalți, deși abia sunt în primii lor ani de viață.

