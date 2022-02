Interviu Adrian Vitan și Costin Nimară, fondatori QAM: QAM Token este o monedă cu o valoare egală a aurului

Cum a pornit povestea QAM?

În anul 2019, totul a pornit din dorința unei listări la bursă, însă analizând trendurile pieței și oportunitățile din Africa, am considerat că ar fi mai oportun să gândim un ICO în locul unui IPO, tocmai din cauza acestor schimbări pe plan economic și al evoluțiilor descendente pe burse. Am considerat că moneda noastră, QAM, are un real potențial de succes, atât pe plan mondial, dar și local, în Africa.

Astfel, după mai bine de 3 ani de prospecțiuni avansate în zonele aurifere dintre Sierra Leone și Guineea, am descoperit o zonă considerată cea mai interesantă din punct de vedere geologic ca și potențial și am început negocierile cu Guvernul și autoritățile locale pentru a obține licențele de exploatare.

Cine sunt fondatorii acestui business? Cu ce experiență vin în proiect?

Fondatorii sunt doi români, Adrian Vitan și Costin Nimara, cu o vastă experiență în tot ceea ce înseamnă activitate minieră pe coasta de vest a Africii – vorbim de peste 10 ani de lucru pe zona de diamante și aur în Sierra Leone și Guineea.

Adrian Vitan a desfășurat timp de mai mulți ani activități în câmpurile miniere din Angola, Brazilia și Guineea, colaborând cu mari companii din domeniu. Cu o vastă experiență în tot ceea ce înseamnă date geospațiale, geodata și geoinformații, a descoperit în Sierra Leone noi zăcăminte de aur și diamante în zona Kono.

Costin Nimara vine cu o experiență de peste 15 ani pe zona de business, având funcții de conducere și studiind îndeaproape piața metalelor prețioase și a oportunităților din Africa. Expertiza sa include companii specializate în investiții din Dubai și alte țări din zona arabă, fiind persoana cu răbdarea și acuratețea necesare unui proiect de asemenea anvergură. S-a format între cele mai dure și profitabile companii de trading, fiind un bun analist al fluxului bursier. Cu o experiență de peste 5 ani în tradingul de diamante, făcând astfel toate operațiunile ALA Mining extrem de profitabile.

Ce ne puteți spune despre cultura organizațională, despre echipă?

Echipa a fost aleasă și formată de către fondatori și putem afirma că este una dintre cele mai experimentate și valoroase echipe pe partea de minerit din Africa.

Pe zona de dezvoltare și implementare crypto am considerat că trebuie să lucrăm cu cei mai buni, motiv pentru care am cooptat cele mai bune firme de dezvoltatori și cei mai capabili oameni de marketing în așa fel încât să putem ridica proiectul la nivel internațional.

Targetul nostru este ca în viitorul foarte apropiat să ajungem una dintre cele mai valoroase cryptomonede de pe piață, rivalizând cu monedele actuale din top 10.

Care sunt motivele pentru care v-ați îndreptat spre un astfel de business, în industria fintech?

Studiind trendurile în crypto, observând variațiile pieței și volatilitatea Bitcoinului ne-au motivat să gândim formula corectă, considerând aurul o investiție extrem de sigură și profitabilă pe termen mediu și lung, prin proiectul nostru putând oferi o stabilitate economico-financiară în spațial crypto.

Potențialul pe care ALA Mining îl are în Africa, separat de propria rezervă de aur, poate adăuga proiectului nostru mai multe zăcăminte, oferind pe piața crypto QAM o monedă cu acoperire în aur în mod real ce dă ocazia investitorilor să negocieze un preț real al aurului, fără a se limita la prețul bursei.

Ce ne puteți spune despre tehnologia care stă la baza QAM?

QAM Token, este o monedă cu o valoare egală a aurului, astfel 1 token = 1 gram de aur. Am folosit oarecum același sistem de mining ca al Bitcoinului, fără a fi însă necesar consumul de energie și limitându-ne la forța de muncă brută, care fără dubiu a fost și va rămâne mijlocul principal de subzistență al omenirii.

Plecând de la premisa că fiecare GB consumat pentru a produce Bitcoin include un consum extrem de energie, am substituit GB cu un miligram de aur.

Studiind graficul de potențial, rezultatele noastre au fost extrem de favorabile, rezultând risc zero în fața Bitcoinului. Dacă Bitcoinul ar avea o acoperire reală în aur, ar fi investiția cea mai sigură din toată istoria umanității.

Astfel, având acoperire în aur, putem afirma fără lipsă de modestie că tokenul nostru QAM este cea mai sigură investiție.

Tokenul QAM este un „hybrid stablecoin stabilitatea fiindu-i conferită de acoperirea în aur – tehnologia blockchain folosește o serie întreagă de algoritmi ce permit ca prețul să urce peste cotațiile aurului pe bursă, însă niciodată nu poate coborî sub acest prag, oferind astfel deținătorilor siguranța că nu vor pierde niciodată capitalul inițial investit.

În afară de store of value, ce alte funcționalități oferă tehnologia implementată pe blockchain-ul Binance?

În afară de store of value, tokenul QAM poate fi folosit ca o formă sigură de tranzacționare a aurului, funcționând ca un „escrow account pentru orice client care dorește cumpărarea în siguranță a aurului din Africa, ALA Mining fiind un „trust company.

Cei peste 12 ani de afaceri petrecuți în Africa ne-au permis să înțelegem foarte bine sistemul socio-economic cu care continentul negru se confruntă astăzi. Astfel, am identificat și urmează să dezvoltăm o serie întreagă de noi tehnologii derivate, special dedicate pieței africane, tehnologii la care lucrăm cu mari dezvoltatori din domeniul extractiv, IT și imobiliar și pentru care am demarat colaborări promițătoare cu guvernele africane.

Profilul clientului QAM

Când vorbim despre investiția în QAM, vorbim despre o investiție sigură, transparentă și profitabilă. QAM oferă o soluție tuturor acelora care doresc să investească în siguranță, în cryptospace.

Credem că preponderența clienților QAM o reprezintă oamenii cu o gândire clasică și pragmatică în materie de investiții și care caută să-și rentabilizeze investiția făcută cu eficacitate.

Clienții QAM sunt în egală măsură atât crypto-entuziaștii cât și crypto-scepticii.

Cripto-entuziaștii se bucură de faptul că au la dispoziție un instrument investițional care, spre deosebire de majoritatea cryptomonedelor, are la bază cel mai valoros bun fizic care există: aurul. Ei știu că se pot baza pe ceva real, lucru care este liniștitor pentru orice jucător din această piață. Mai mult, având ocazia ca din tranzacționarea pe platformele de exchange, valoarea QAM să crească peste nivelul prețului aurului, face din acest token o cryptomonedă foarte „apetisantă”.

În ceea ce privește crypto-scepticii, vor fi mulți dintre ei care vor fi convinși de faptul că există un minim sub care QAM nu poate scădea, respectiv valoarea aurului dată de LBMA în fiecare moment al zilei și la care QAM este conectată. Crypto-scepticii nu cred în monede care au la bază consumul de energie sau doar servicii pe care de cele mai multe ori nu le înțeleg. QAM este simplu – deții 1 QAM, deții 1 gram de aur. Îl poți avea fizic, dacă dorești.

Acest lucru unic în lumea cryptomonedelor va “converti” mulți crypto-sceptici.

Elemente de diferențiere

Tokenul QAM este primul „hybrid stablecoin, ALA Mining fiind prima mână care își lansează pe piață propria sa cryptomonedă. Astfel am transformat mineritul clasic în minerit digital.

Interviu realizat de Andrei Stoian, Editor-in-Chief legalmarketing.ro

Cum și când poate un potențial client să acceseze token-ul având în vedere că momentan sunteți doar pe un exchange (BSCswap) și nu aveți on-ramp din fiat?

Toate startupurile (respectiv toate asseturile crypto înainte de ICO) trec prin niște etape premergătoare care consacră deja reguli de bază în domeniu.

Regulile de bază în momentul lansării unui ICO sau IPO sunt adresarea către capitaluri private pentru atragerea de fonduri care fac posibilă listarea pe din ce în ce mai multe exchange-uri. În momentul de față, QAM este în faza de pre-sale, finalizând prima fază de private-sale cu un real succes.

Fazele de pre-sale și crowdfunding se vor finaliza pe data de 31 aprilie 2022, urmând apoi listarea pe propriul exchange și pe alte câteva exchangeuri de top cu care suntem în negocieri. În momentul de față, orice client interesat poate cumpăra QAM direct de pe pagina noastră: www.alagoldtoken.com.

De ce ar cumpăra cineva QAM (atunci când se va putea face această achiziție) dacă este legat de prețul aurului și este mai simplu să cumperi acțiuni cu expunere în piața aurului – actuala formă a aurului digital?

În acest moment, uitându-ne la statisticile investiționale, volumul vânzărilor din domeniul crypto a depășit cu mult investițiile bursiere tradiționale. De aceea am considerat că Certificatele Digitale QAM Token ce vor fi emise vor avea o valoare mai mare decât vânzarea unei acțiuni proprii.

1 kg de aur este echivalentul a 1000 QAM, astfel ALA Mining urmând să depoziteze aurul extras în seifurile Brinks din Dubai și să emită în mod corespunzător certificate digitale aferente ce vor fi auditate și autentificate de către auditori externi și apoi listate pe blockchain.

Cum se poate explica legătura cu prețul aurului – ca garanție – sub care nu poate coborî prețul unui token, dar în același timp fiind posibile creșteri ale prețului unui token peste prețul aurului la bursă, de care este legat?

Tokenul QAM este în legătură directă cu cotația aurului de la bursă (LBMA), care garantează astfel un preț minim.

Așa cum am mai explicat anterior, QAM presupune o serie întreagă de algoritmi ce fac ca valoarea sa să crească în funcție de numărul de tranzacții de vânzare/cumpărare de pe exchange-uri.

Totodată, fiind un “deflationary token prezintă funcționalitatea unui ‘utility token și un liquidity pool blocat, respectiv 1% din total volum tranzacții.

Toate aceste ecuații, și nu numai, vor face ca tokenul nostru să fie tranzacționabil pe orice exchange, în faza inițială creându-și lichiditate prin popularitate.

Am utilizat sistemul AMPL pentru a garanta prețul minim, separat de valoarea aurului, pentru a asigura investiția tuturor clienților.

Creșterea valorii tokenului va fi influențată de algoritmii care lucrează în spate și contractele digitale ce se vor crea în cazul oricărei tranzacții de vânzare/cumpărare.

În faza inițială de vânzare, tokenul va fi blocat pe o perioadă de 6, respectiv 12 luni, în funcție de valoarea investită.

Când și în ce condiții va avea loc ICO, vor exista airdrop-uri, pe ce platforme?

ICO a fost deja inițiat încă din momentul creării smart contractului QAM Token pe BSC Scan.

Pentru a iniția un ICO se creează primul smart contract ce rulează în prima fază pe testnet pe o perioadă definită, timp în care auditorii verifică algoritmii tokenului să fie funcționali, siguri și corecți.

După aprobarea acestora, smart contractul este validat și mutat pe mainnet, din acel moment tokenul fiind funcțional și putând fi achiziționat.

Developerii și echipa de marketing pregătesc lansarea de airdropuri și launchpaduri care vor fi anunțate la momentul oportun.

Cum va funcționa POW (proof of work) dacă minerii nu pot “mina” mai mult digital decât există minat fizic, în mină?

Pentru noi, POW înseamnă factorul uman și spre deosebire de mineritul digital, noi depunem efort fizic și folosim în locul calculatoarelor oameni și utilaje, iar prin sudoarea frunții scoatem aurul la suprafață, dând astfel acoperire și valoare tokenului nostru.

După o lungă muncă de cercetare și certificare a rezervei de aur, am tokenizat exact valoarea monetară a rezervei de aur și așa a rezultat numărul de tokeni emiși și anume 100.000.000.

Nu se vor emite niciodată mai mulți tokeni fără a avea acoperire în aur. Restul rezervelor de aur din alte licențe sau alte colaborări, vor fi folosite pentru a crește valoarea tokenilor deja emiși și aflați în circulație.

Unde este depozitat aurul provenit din mină?

Aurul extras va fi procesat și exportat în Dubai unde ALA Mining deține toate licențele necesare și unde deține spații de depozitare în acord cu prestigioasa firmă de profil Brinks Dubai.

Cum se poate converti QAM în aur? Procedură, garanții.

Emiterea certificatelor digitale după depozitarea aurului în Brinks și finalizarea timpilor de ‘vesting period conferă dreptul oricărui deținător de QAM Token de schimbare a tokenilor contra aurului fizic printr-o simplă solicitare către ALA Mining care va face toate formalitățile de export la instrucțiunile clientului. Sigur, vor fi deduse spezele de manipulare și transport în condiții speciale aferente.

Momentan, pe website, vânzările începute în data de 15 noiembrie 2021 figurează cu “0$ Pledged of $516,600,000.00 Goal”. Când va începe campania de vânzări?

Am finalizat la 15 ianuarie 2022 etapa de private-sale cu vânzări de aprox. 15 mil USD. În momentul de față suntem în faza de pre-sale, iar orice client interesat poate cumpăra direct de pe site-ul nostru.

Cum vedeți viitorul criptomonedelor din punct de vedere al reglementărilor?

Noi, fondatorii ALA Mining, vedem tot ce înseamnă cryptospace ca pe un veritabil pas înainte, ca pe o soluție reală la tot ce înseamnă macroeconomia piețelor de afaceri.

Viziunea și acceptabilitatea cryptomonedelor la nivel mondial au fost prezise încă cu mulți ani în urmă, în criza din 2008. În momentul de față situația politico-economică la nivel mondial a fost accelerată de piața crypto și observăm că inclusiv pe piața imobiliară au fost acceptate tranzacții în crypto.

Momentan băncile au realizat că trebuie să creeze toate sistemele și aplicațiile pentru că tot ceea ce înseamnă crypto este real, iar clienții acestora au în portofoliu investiții în crypto.

De aceea, considerăm că este strict necesar ca piață să fie reglementată într-o manieră echitabilă pentru ca astfel să se poată găsi soluții la nivel macroeconomic.

Actualmente SUA, China, Rusia și marile țări dezvoltate lucrează pentru a ajuta și elabora pachete de legi pentru regularizarea spațiului crypto.

Dacă facem referire la compania VISA care a investit peste 5 miliarde USD în tehnologia ce permite upgradarea modului de incriptare a cardurilor pentru a permite deținerea atât de crypyomonede, cât și fiat, ne arată un prim semnal că și băncile au început să accepte ideea de crypto și că acesta este viitorul.

Suntem de acord că trebuie să existe taxe și impozite din tot ceea ce înseamnă venituri provenite din tranzacțiile de crypto.

Ce planuri aveți pentru 2022?

Anul 2022 va fi plin de realizări pentru care vom depune eforturi să îndeplinim toate obiectivele propuse și menționate în roadmap-ul proiectului nostru.

Dintre acestea, putem enumera, spre exemplu, pe lângă listarea QAM pe propriul exchange, cât și pe exchanguri de top de pe piață crypto, înființarea Cooperative Minierilor Artizanali din Guineea, Banca digitală QAM, plus multe alte surprize plăcute pe care vi le vom anunța și prezenta la momentul oportun.

Interviu realizat de Andrei Stoian, Editor-in-Chief, https://www.legalmarketing.ro/

