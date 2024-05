Ronald Gavril a postat o imagine și un mesaj emoționant la scurt timp după meciul cu Carlos Gallego Montijo. Mesajele au curs lanț, iar Ronald le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut.

„Momente ca acestea fac tot efortul să merite. După un meci intens, nu există nimic mai frumos decât îmbrățișările celor dragi. Mulțumim tuturor care ați fost alături de noi, fie că din tribune sau de acasă. Acesta este doar începutul, să continuăm să visăm mare! Love you, Anamaria Prodan”, a scris Ronald Gavril pe Instagram.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril trăiesc de mai multe luni o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi locuiesc împreună și petrec mult timp unul cu altul. Invitați recent în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, impresara a dezvăluit fără rețineri cum ar reacționa dacă Ronald Gavril ar înșela-o.

„Dacă ar face chestia asta, nu aș face nimic. Aș pleca mai departe, căci la câte am trăit în viața mea, cumva, nu mă mai atinge nimic, nu mă mai lovește nimic. Noi am discutat lucrul ăsta din prima secundă în care am hotărât să rămânem împreună și s-a uitat la mine și mi-a zis: Baby, ce mi-ai povestit tu și ce aud eu din oraș, eu nu am în vocabular.

Eu nu am trăit niciodată și nu am gândit niciodată că un bărbat poate să-și înșele iubita sau soția. Când auzi așa ceva, la 37 de ani… Cum? Tu nu ți-ai înșelat nicio iubită? Și el mi-a zis că nu. Mai există așa ceva? Nu se mai nasc bărbați, toți sunt șmecheri dacă au trei amante, dar ei nu-și pot satisface nevasta!”, a spus Anamaria Prodan, potrivit Wowbiz.

