Trofeele “Contele Dracula” vor fi inmanate anul acesta unora dintre cei mai populari cineasti din cinematografia italiana contemporana, ambii ajunsi la respectabila varsta de 85 de ani, Enzo G. Castellari si Sergio Martino, invitaţi de onoare ai festivalului de la Brasov, ajuns la editia a XI-a.

Enzo G. Castellari (n. 1938) si-a conservat notorietatea in randul tinerelor generatii de cinefili datorita filmului sau de razboi din 1978, The Inglorious Bastards, care l-a inspirat pe Quentin Tarantino pentru al sau Inglorious Basterds, in care, de altfel, realizatorul italian are un cameo.

Castellari, care a semnat inca din 1971 un prim Thriller notabil, Cold Eyes of Fear, cu Fernando Rey, urmat de o serie de filme Poliziotteschi, avand pe generic actorii sai fetis, Franco Nero si Fabio Testi, nu este asociat ca regizor cu genul Horror, intrucat experienta lui cu Sensitività (1979) a fost traumatizanta prin problemele de productie, dar inspiratia lui s-a manifestat plenar, inclusiv ca scenarist, in zona Adventure-Fantasy/SF, pe parcursul anilor 80, cu ciclul sau cinematografic Bronx Warriors/ New Barbarians.

In cadrul Dracula Film Festival este, de altfel, programata proiectia filmului Warriors of the Wasteland a.k.a. The New Barbarians, de la a carui premiera se implinesc 40 de ani, aniversarea urmand a fi marcata de un session de Q&A.

Cel de-al doilea invitat special onorat cu titlul de Conte Dracula este reputatul cineast italian Sergio Martino (n. 1938), un expert ale genurilor Giallo si Horror, ce continua sa influenteze si sa inspire noi generatii de producatori si realizatori atrasi de latura imaginativa, ludica si entertaining a povestilor destinate marilor ecrane. Omagierea lui Sergio Martino in cadrul DFF este sustinuta de proiectia filmului sau din 1973, pe care il semneaza ca regizor si scenarist, Torso, de la a carui premiera se implinesc 50 de ani, urmata de un session de Q&A cu cineastul italian.

Torso este considerat actualmente drept primul Slasher din istoria cinematografiei si reprezinta ultimul Giallo “oficial” pe care Sergio Martino l-a realizat dintr-un remarcabil cvintet – care face tranzitia spre Horror-urile sale din partea a doua ai anilor 70 -, dupa The Strange Vice of Mrs. Wardh (1971), The Case of the Scorpion Tail (1971), Your Vice Is a Locked Room and Only I Have the Key (1972) şi All the Colors of the Dark (1972). Desi etichetat deseori tot drept un Giallo, The Suspicious Death of a Minor, din 1975, este in fapt un hibrid ce inglobeaza doze ne-neglijabile de poliziotteschi si comedie.

Prolificul Sergio Martino, care si-a facut ucenicia cu sase decenii in urma ca regizor secund, scenarist si producator executiv pentru regizori super-versatili precum Mario Bava, Umberto Lenzi sau Mario Caiano, isi are insa locul asigurat in panteonul Fantasy pentru realizari ce transcend un singur gen, Giallo, daca ne reamintim de ale sale filme-cult The Mountain of the Cannibal God, acum clasicul Horror cu Ursula Andress si Stacy Keach, din 1978, SF-urile 2019, After the Fall of New York sau Hands of Steel, ori filmele de actiune/aventura The Great Alligator si Island of the Fishmen.

Pentru contributia lui esentiala la evolutia filmului fantastic, SERGIO MARTINO primeşte la DFF XI, alaturi de ENZO G. CASTELLARI, titlul onorific de Conte Dracula. O intalnire de neratat cu doi cineasti legendari la Brasov!

Alte doua prezente notabile la Dracula Film Festival 2023 sunt regizoarea franceza AURÉLIA MENGIN si regizorul maghiar PETER BÉRGENDY.

Aurélia Mengin (Franţa), presedinte juriu DFF 2023, este cineasta, fondatoare si directoare a festivalului Même Pas Peur, The Reunion International Fantastic Film Festival. Din 2011, Aurélia este o prezenta constanta ca realizatoare de scurt si mediumetraje in selectia unor festivaluri reputate precum cele de la Cannes, Girona, Toronto, Bogota sau Houston. Lungmetrajul sau de debut, Fornacis, nominalizat in 2018 la Dracula Trophy in cadrul Dracula Film Festival, a castigat ulterior numeroase premii importante in Europa si ambele Americi pentru regie, imagine, montaj, interpretare si cel mai bun film.

Nou film al Auréliei Mengin, Scarlet Blue, va fi proiectat la Brasov in premiera est-europeana, in deschiderea Dracula Film Festival XI.

Pasionat de Horror inca din copilarie (cu toate ca genul era interzis in Ungaria socialista), Peter Bérgendy (n. 1964), a absolvit Psihologia cu o teza despre psihologia filmelor de groaza, inainte sa devina, timp de un deceniu, redactor-sef al publicatiei German Cinema Magazine, editia maghiara, perioada in care a fost deosebit de activ, inclusiv ca regizor si editor de televiziune. Multiplu premiat pe parcursul a 25 de ani pentru spoturile publicitare realizate, Peter Bérgendy a debutat in lungmetrajul de fictiune Rom-Com-ul Stop Mom Teresa!, in 2004, urmat de doua productii notabile pentru micul ecran, Noir-ul de spionaj The Exam (2011) si Thriller-ul Trezor (2018), cel din urma fiind primul film TV maghiar nominalizat vreodata la International Emmy Awards.

Post Mortem, un must-see in cadrul Dracula Festival (mai ales ca, dupa proiectie, Peter Bérgendy va intra in dialog cu spectatorii din sala cinematografului Astra), este, probabil, primul Horror realizat vreodata in Ungaria.

A XI-a editie al festivalului international de film fantastic de la Brasov, Dracula Film Festival, va avea loc in perioada 25-29 octombrie.

Bilete au fost puse in vanzare pe https://www.biletebrasov.ro

Programul proiectiilor si al activitatilor din Dracula Film Festival sunt publicate pe www.draculafilm.ro

Dracula Film Festival este un proiect al Asociatiei Culturale Fanzin si este finantat de Primaria Municipiului Brasov.

Un eveniment sustinut de Kiss FM si Zile si Nopti.

Parteneri institutionali: Institutul Italian de Cultura Bucuresti, Cinema Astra, Cinema Modern, Centrul Cultural Apollonia, Muzeul Judetean de Istorie Brasov.

