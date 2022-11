Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Liderul pieței locale de retail online a pregătit reduceri importante la toate gamele de produse pe care le comercializează, de la haine și produse cosmetice până la electronice, electrocasnice mari și mici, smartphone-uri, laptopuri, mobilă de bucătărie, living sau dormitor.

Trebuie să știi că eMAG pune la dispoziția clienților săi astăzi, 25 noiembrie, o gamă variată de produse din categoria „Mobilă casă”, precum paturi, canapele, fotolii, scaune, birouri, seturi mese și scaune. Toate acestea pot fi achiziționate la prețuri foarte avantajoase în cadrul celei mai noi campanii pe care retailerul online a pregătit-o pentru clienții săi.

Promoția include peste 440 de articole, care sunt disponibile cu reduceri importante doar prin programul eMAG Genius. Toate produsele sunt disponibile în limita stocului disponibil, iar la achiziția acestora vei beneficia și de un card cadou în valoare de 10% din valoarea produsului. Produsele resigilate nu sunt incluse în campania care este valabilă până pe 20 decembrie.

Recomandări INTERVIU. Cum explică Emilia Șercan că a găsit mai multe probleme în teza ministrului Bode decât Universitatea din Cluj: „Nu s-au dus mai departe”

Pentru a profita acum de această promoție tot ceea ce ai de făcut este să adaugi produsele preferate în coșul de cumpărături, să te asiguri că ai salvat un card bancar în contul tău de client și, în acest fel, vei putea achiziționa instant tot ceea ce îți dorești pentru casa ta la prețuri foarte avantajoase.

Dacă dorești să-ți schimbi canapeaua din sufragerie un produs care oferă calitate, funcționalitate la un preț imbatabil este Colțar extensibil Cotta Minimaxx Nugget, 293×164 cm, montaj dreapta, stofă culoare galben muștar. Produs în România, acesta este construit cu linii suple, este elegant și atractiv. Structura este compusă dintr-o ramă de lemn de esență tare și rășinoase, precum și PAL fără formaldehidă, iar baza este cu arcuri sinusoidale și poliuretan fără FCKW 25,38 densitate 8 cm.

O schimbare de look a locuinței tale care presupune efort și investiție minime, pe care o poți face pentru împrospătarea ambientului, este înlocuirea scaunelor. Iar Set 4 scaune cu brațe dining/bucătărie Kring New Lima, tapițate, shell, model patchwork, lemn/material textil, multicolor poate fi o variantă pentru tine. Acestea sunt realizate prin tehnica patchwork, care presupune îmbinarea a diverse petice de material, tehnică ce are capacitatea de a transforma complet spațiul datorită coloristicii bogate și a materialelor cu diferite modele.

Recomandări REPORTAJ Băile Herculane riscă să-și piardă singura librărie. Povestea familiei care a deținut-o timp de 50 de ani

Fie că te joci, fie că lucrezi sau folosești un desktop sau un laptop la serviciu vei avea nevoie de un birou pentru computerul tău, care să nu te obosească după câteva ore de stat în fața ecranului, iar o soluție poate fi Birou Kring Ortem, 95x132x62 cm, lemn/metal. Acest birou este realizat din MDF, ceea ce îi conferă o rezistență și o durabilitate mai bune în timp. Sertarele amplasate în lateral-dreapta sunt foarte încăpătoare, în timp ce marele avantaj îl reprezintă prețul accesibil comparativ cu un birou similar din lemn masiv.

Patul perfect trebuie să corespundă nevoilor tale, atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional, iar Pat tapițat Kring King, 160×200 cm, somieră, ladă depozitare, stofă antracit îndeplinește ambele criterii. Tapițeria patului este realizată dintr-un material textil de calitate, cu un aspect estetic special. Materialul este acoperit cu un strat de teflon care îl protejează împotriva murdăriei, fiind o garanție a durabilității și a confortului tău.

Recomandări „Răspunde sau mă întorc la noapte”. Tânăra care l-a reclamat pe Justițiarul de Berceni pentru hărțuire a fost amenințată după ce a vorbit public despre el

În amenajarea zonei de dining sau a bucătăriei poți da frâu liber imaginației și să creezi un decor intim și confortabil în care să te bucuri de compania celor dragi, iar alegerea mesei și scaunelor este esențială. O soluție în acest sens este Set masă + 4 scaune Kring Venice, cadru metal, 110x70x75 cm, bej/alb, care are o structură metalică rezistentă și care îmbină cu succes designul, ergonomia și funcționalitatea datorită liniilor simple și culorilor calde.

Atunci când vrei să-ți transformi casa într-un loc primitor, fotoliul de tip balansoar reprezintă o adevărată oază de relaxare unde poți viziona un film, să citești o carte sau să savurezi cafeaua de dimineață. Fotoliul/Balansoar Kring Arizona, lemn/material textil, albastru deschis este un astfel de loc și se remarcă prin cadrul curbat care urmează linia corpului pentru o bună susținere a spatelui și a gâtului, caracteristici ce îți asigură un nivel de optim de confort. Este pe cât de simplu, pe atât de versatil și se integrează perfect în peisajul locuinței tale, creând un puternic efect vizual.

Atunci când te plictisești de aspectul propriei locuințe, dar nu vrei să faci o investiție serioasă, o piesă de mobilier nouă poate fi soluția. Pe site-ul eMAG.ro există o gamă variată de produse din categoria „Mobilă casă” foarte tentante, iar dacă dorești să-ți schimbi anumite piese de mobilier va trebui să te îndrepți către cele care corespund nevoilor tale, avantajele pe care le oferă acestea reprezentând un plus semnificativ pentru tine în utilizarea lor. De aceea îți recomandăm să analizezi reducerile pe care retailerul online le-a inclus în această promoție și să achiziționezi cele mai bune articole la cele mai accesibile prețuri.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Japonezii ne dau lecție după lecție. Ce au lăsat în vestiare după victoria istorică. Surpriză uluitoare! Imaginile fac înconjurul lumii

Playtech.ro Bomba MOMENTULUI despre Anamaria Prodan! Ce îi cerea lui Reghe să facă acum câţiva ani. Puţini bărbaţi ar accepta aşa ceva

Viva.ro Mihai Morar l-a pus la zid pe Culiță Sterp, după ce manelistul a provocat un accident: 'Neam prost...'

Observatornews.ro Moarte suspectă la Năvodari. O femeie de 36 de ani, care nu mai fusese văzută de câteva zile, a fost găsită fără suflare în casă

Știrileprotv.ro O femeie a găsit un pește otrăvitor pe plajă. Este de „1.200 de ori mai puternic decât cianura”, dar se vinde în restaurante

FANATIK.RO Cum să-ți transformi casa într-un acvariu. Povestea unui tânăr care a dus o pasiune la nivel de artă

Orangesport.ro Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

HOROSCOP Horoscop 25 noiembrie 2022. Scorpionii au posibile neînțelegeri majore pe subiecte legate de finanțele lor și ale celor apropiați

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday