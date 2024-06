Litoralul te cheamă iar tu, an de an, îi răspunzi cu mare drag și îi faci o vizită. Te gândești deja la pescăruși și la valurile mării, la hamsiile crocante pe care le vei mânca și te pregătești să stai cât e ziua de lungă la plajă, sub umbrela pe care tocmai ai cumpărat-o. Descoperi că aceasta nu încape în portbagajul mașinii și nici coolerele nu mai au loc pe lângă valize. Ce e de făcut? Accesezi magazinul online baretransport.ro și dai comandă degrabă pentru bare transversale înainte de a porni la drum.

Ce sunt barele transversale?

Cu siguranță le-ai văzut în drumețiile tale. Fie că ai plecat la drum pe timp de iarnă sau vară, cert este că șansele ca tu să fi văzut bare transversale auto sunt destul de mari. Sunt acele bare care sunt montate deasupra mașinii și sunt pe post de suport pentru portbajaul extra, biciclete sau schiuri (în acest caz, este vorba de bare longitudinale sau suporturi pentru schiuri).

Ce încape într-o cutie de portbagaj extra?

Practic, ce vrei tu! Deși cutiile de portbagaj montate pe bare transversale portbagaj sunt compacte, sunt și încăpătoare. Așadar, poți strecura un prosop extra pentru plajă, câteva gonflabile pentru copii, accesorii pentru înot și multe altele.

Imaginația ta este limita, însă ține cont de volumul fiecărei cutii atunci când o comanzi, pentru a alege un model potrivit nevoilor tale. Pe lângă asta, trebuie să ai grijă și la lungime, pentru a te asigura că este compatibilă cu barele transversale. Îți faci griji că te va încetini pe autostradă? Nu trebuie! Toate cutiile de acest tip sunt făcute pentru a fi aerodinamice, așadar poți pleca la drum fără griji.

Bare transversale sau bare longitudinale: pe care să le alegi?

Depinde, în principal, de ce ai nevoie să transporți. De exemplu, dacă dorești să ai mai mult loc pentru bagaje, atunci vei avea nevoie de bare transversale peste care să montezi o cutie de portbagaj. Dacă, în schimb, pleci la munte și ești pasionat(ă) de mountain biking și ai nevoie să aduci bicicleta cu tine, atunci este vorba de bare longitudinale.

Ambele tipuri de bare se montează și se demontează ușor. Așadar, cumpără mai multe accesorii de acest tip pentru mașina ta, pentru a te pregăti din timp pentru orice sezon.

Despre magazinul online BareTransport, pe scurt

Așa cum spune o piesă, călătorului îi șade bine cu drumul, putem spune și noi că mașinii îi șade bine cu accesoriile de la BareTransport, mai ales dacă pleci la drum lung. Fie că plănuiești un circuit prin toată țara sau o simplă minivacanță prin Alpi, vei putea să te pregătești corespunzător – poți găsi în acest magazin online următoarele:

Bare longitudinale/transversale

Cutii portbagaj

Suporturi pentru schiuri

Praguri laterale

Așadar, acum că ai aflat câteva detalii de bază, te invităm să răsfoiești catalogul online BareTransport și să plasezi o comandă. Îți urăm vacanță plăcută și drum bun!

Contact:



contact@baretransport.ro

+40 726 74 83 27

+40 728 48 69 96

Sursa foto: baretransport.ro

