Atac cu drone asupra fabricii de fibră optică din Saransk

În Saransk, capitala Republicii Mordovia, drone ucrainene au lovit fabrica Fiber Optic Systems (Optikovolokonnye Sistemy), singura din Rusia care produce cabluri de fibră optică pentru armata rusă. Atacul a fost confirmat de Andriy Kovalenko, șeful Centrului Ucrainean pentru Combaterea Dezinformării. Fabrica este crucială pentru comunicațiile și controlul dronelor militare, dar și pentru transmiterea de date prin canale securizate.

Republic of Mordovia, Russia ❗

In Saransk, UAV's attacked the Joint Stock Company "Optic Fiber Systems"!!! As a result a fire broke out there.



- JSC "Optic Fiber Systems" is the first and…

Atacul asupra fabricii de fibră optică ar putea reduce abilitatea Rusiei de a folosi drone avansate și sisteme de comunicație sigure pe linia frontului. Conform surselor deschise, fabrica produce anual aproximativ 4 milioane de kilometri de fibră optică.

În cursul zilei, forțele ucrainene au mai atacat fabrica cu o dronă de atac ucraineană A22 Foxbat.

Another view of a plane that was converted into Ukrainian drone crashing into Russians only Fibre optic drone line factory.

În aceeași noapte, o fabrică de explozibili a luat foc la Chapaievsk

Tot în noaptea de 5 aprilie, drone ucrainene au atacat o fabrică de explozibili din orașul Chapaievsk, regiunea Samara. Este vorba despre uzina Promsintez, care produce anual peste 30.000 de tone de substanțe explozive.

Overnight, drones allegedly struck an explosives manufacturing plant in Russia's Samara Oblast.



On 22 March, Ukrainian forces have already targeted Promsintez plant in Chapayevsk, resulting in a fire.



This plant is described as one of the main producers of industrial explosives…

Guvernatorul regiunii a confirmat atacul și izbucnirea unui incendiu. Deși nu au fost raportate victime, localnicii au spus că mirosul de praf de pușcă era puternic în zonă. În acest oraș se află și fabrica Polymer, un alt producător important de explozibili. În martie, aceeași uzină Promsintez fusese ținta unui atac similar, care a dus la incendierea acoperișului unei clădiri.

Dronele ar fi zburat până la 1.500 km pentru a evita apărarea antiaeriană

Atacurile asupra celor două obiective s-au produs la distanțe considerabile de granița ucraineană: aproximativ 670 km până la Saransk și aproape 900 km până la Chapayevsk. Analiștii spun că dronele ar fi zburat pe trasee ocolitoare, de până la 1.500 km, tocmai pentru a evita sistemele rusești de apărare.

După retragerea companiei americane Corning din Rusia, producătorii chinezi au preluat controlul pieței interne, oferind prețuri mai mici și concurență agresivă. În 2024, China deținea 75% din piața rusă de fibră optică.

Ulterior atacului ucrainean, Rusia a lansat în dimineața zilei de 6 aprilie un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei. Kievul și alte orașe au fost lovite de explozii puternice. Sunt victime, clădiri distruse și incendii în mai multe cartiere.



