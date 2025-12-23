Provocările departamentelor de administrare personal

Complexitatea procesului de raportare crește presiunea asupra echipelor de administrare personal. Departamentele de HR și payroll trebuie să aloce timp considerabil pentru completarea corectă a datelor și monitorizarea conformității cu legislația. Pentru multe companii, sarcina de a menține informațiile actualizate în REGES-ONLINE reprezintă un volum administrativ suplimentar, cu risc de erori care pot atrage sancțiuni sau penalități. Mai mult, introducerea unor actualizări frecvente și a modificărilor legislative obligă angajatorii să fie în permanentă stare de alertă, ceea ce poate afecta eficiența proceselor interne și satisfacția angajaților.

Importanța unui audit intern

În acest context, un audit intern devine crucial. Auditul permite verificarea completă a fluxurilor de date și identificarea lacunelor în procesul de raportare. Printr-un audit bine structurat, companiile pot implementa proceduri interne mai eficiente, reducând erorile și riscurile de neconformitate. În plus, un audit intern ajută la optimizarea activităților din departamentele de HR și administrare personal, oferind o abordare sistematică care susține atât conformitatea legală, cât și eficiența operațională. De asemenea, rezultatele auditului pot fi integrate în planurile de training ale personalului, astfel încât echipele să fie mai bine pregătite pentru gestionarea corectă a platformei REGES-ONLINE.

Integrarea REGES-ONLINE în rapoarte sustenabilitate

Datele centralizate de REGES-ONLINE pot fi folosite și pentru întocmirea unor rapoarte sustenabilitate, oferind o imagine clară asupra modului în care angajatorii gestionează resursele umane și respectă obligațiile legale. Aceasta permite companiilor să demonstreze transparența și responsabilitatea socială, oferind informații utile investitorilor și partenerilor de afaceri. Astfel, platforma REGES-ONLINE nu doar că digitalizează procesul de raportare, ci devine și un instrument pentru evidențierea bunei practici în administrarea personal și managementul resurselor umane.

Impactul asupra companiilor și adaptarea internă

Obligația de raportare prin REGES-ONLINE se aplică tuturor angajatorilor, indiferent de forma juridică. Aceasta înseamnă că și PFA-urile, ONG-urile sau instituțiile publice trebuie să se asigure că datele transmise sunt corecte și actualizate. Termenele prelungite nu elimină stresul administrativ, ci doar oferă mai mult timp pentru adaptarea internă. Platforma devine astfel un test al capacității companiilor de a-și organiza corect activitățile de administrare personal și de a gestiona resursele interne, într-un cadru digitalizat. În plus, în contextul extinderii raportării digitale, angajatorii încep să valorifice REGES-ONLINE și pentru analize interne, monitorizând evoluția indicatorilor de personal, fluctuația angajaților și conformitatea contractelor de muncă.

