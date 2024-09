Ce este retinolul și ce beneficii are pentru piele?

Retinolul este probabil unul dintre cele mai cunoscute ingrediente active din produsele de îngrijire a pielii. Este un derivat al vitaminei A și face parte dintr-o categorie mai largă de substanțe cunoscute sub numele de retinoizi. După aplicare, retinolul trebuie să fie transformat de pielea ta în acid retinoic, forma activă a vitaminei A, pentru a-și exercita efectele benefice. Acest proces implică două etape: mai întâi, retinolul se transformă în retinal (retinaldehidă), iar apoi retinalul este transformat în acid retinoic [1].

Beneficiile retinolului

Datorită capacității sale de a stimula regenerarea celulară, retinolul este renumit pentru efectele sale anti-îmbătrânire. El ajută la reducerea ridurilor fine, uniformizează textura pielii și îmbunătățește aspectul general al tenului [2]. De asemenea, este eficient în combaterea acneei, deoarece ajută la curățarea porilor și la prevenirea formării leziunilor acneice.



Retinolul este, de asemenea, apreciat pentru că stimulează producția de colagen, proteina responsabilă de fermitatea și elasticitatea pielii. Pe măsură ce îmbătrânești, nivelul de colagen scade în mod natural, iar retinolul poate încetini acest proces [2]. Cu toate acestea, eficiența retinolului vine la pachet cu un dezavantaj: deoarece trebuie să fie convertit în acid retinoic, efectele sale pot apărea mai lent decât cele ale altor retinoizi mai puternici.

Recomandări Furia unui om liniștit. Ce nu s-a spus despre incendiatorul de la Parlament: „A fost operat în Italia. După anestezie, cam devia!”

Ce este retinalul și ce beneficii are pentru piele?

Retinalul, cunoscut și sub numele de retinaldehidă, este, asemenea retinolului, un derivat al vitaminei A. Diferența esențială dintre cele două este că retinalul se află cu un pas mai aproape de forma activă, acidul retinoic. Aceasta înseamnă că, spre deosebire de retinol, care trebuie să treacă prin două etape de transformare, retinalul necesită doar o singură etapă pentru a deveni acid retinoic. Din acest motiv, retinalul este adesea considerat mai eficient și mai rapid în a oferi rezultate vizibile [1].

Beneficiile retinalului

Principalul avantaj al retinalului este faptul că acționează mai rapid decât retinolul. Datorită transformării sale mai scurte, retinalul poate oferi rezultate comparabile cu cele ale retinolului, dar într-un timp mai scurt. De asemenea, retinalul este recunoscut pentru capacitatea sa de a reduce ridurile, de a uniformiza textura pielii și de a trata probleme precum acneea [3].



Un alt beneficiu important al retinalului este că, deși este mai aproape de forma activă a acidului retinoic, acesta are același potențial scăzut de iritare ca retinolul. Cu toate că retinalul este mai potent, acesta este, paradoxal, și blând cu pielea ta [1].

Recomandări Judecătoarea din procesul de trafic de droguri al lui Vlad Pascu a anulat interceptările din dosar care o incriminau pe mama acestuia

Retinol vs retinal: cum alegi?

Alegerea între retinol și retinal depinde de mai mulți factori, cum ar fi tipul tău de piele, nivelul de experiență cu produsele care conțin retinoizi și problemele specifice ale pielii pe care dorești să le tratezi. Iată câteva sfaturi care te pot ajuta să faci o alegere informată!

Dacă nu ai mai folosit produse cu retinoizi până acum, retinolul ar putea fi o alegere mai bună pentru a începe. El are o acțiune mai lentă și permite pielii să se acomodeze treptat cu tratamentul. Poți începe cu o concentrație mai mică și să crești treptat concentrația pe măsură ce pielea ta devine mai tolerabilă.

Dacă te confrunți cu sensibilitate cutanată, retinalul poate fi o alegere mai bună. În ciuda potenței sale crescute, retinalul este de obicei mai blând și mai puțin iritant, astfel că reduce riscul de a avea efecte secundare nedorite. Poți alege să integrezi capsule cu retinal în rutina de skincare.

Dacă dorești rezultate rapide, retinalul este alegerea ideală pentru tine. Dacă urmărești o reducere mai rapidă a ridurilor sau o îmbunătățire mai rapidă a texturii pielii, retinalul te poate ajuta să ajungi mai repede la rezultatele dorite.

Dacă ai pielea acneică, retinalul poate fi mai eficient în combaterea acneei, datorită capacității sale mai rapide de a inhiba dezvoltarea bacteriilor care cauzează acneea. Prin urmare, dacă te confrunți cu acnee persistentă, retinalul ar putea fi soluția mai eficientă.

Recomandări Michael Cox, profesor de relații internaționale la London School of Economics: „Deciziile luate la summitul NATO de la București din 2008 au fost, în multe privințe, o eroare strategică majoră”

Cum să integrezi retinolul sau retinalul în rutina ta?

Indiferent dacă alegi retinolul sau retinalul, este esențial să le introduci în rutina ta treptat. Aceste ingrediente sunt puternice și pot cauza iritații dacă sunt utilizate în exces. Începe prin aplicarea produsului de 2-3 ori pe săptămână, seara, și crește treptat frecvența pe măsură ce pielea ta devine mai tolerantă.



În plus, nu uita de protecția solară. Retinoizii cresc sensibilitatea pielii la razele UV, așa că aplicarea unui produs cu factor de protecție solară este esențială în fiecare dimineață [3].

Atât retinolul, cât și retinalul sunt ingrediente eficiente în lupta împotriva semnelor îmbătrânirii și în tratarea altor probleme ale pielii, precum acneea. Diferența majoră constă în viteza de acțiune. Indiferent ce alegi, este important să ai răbdare și să asculți nevoile pielii tale. Ambele ingrediente pot oferi beneficii semnificative, dar cheia succesului este consecvența și modul în care le integrezi în rutina ta zilnică.

Referințe:

[1] “Retinal vs Retinol: Which Is Better for Your Skin?” Medik8, us.medik8.com/pages/retinal-vs-retinol-which-is-better-for-your-skin. Accessed 26 Sept. 2024.

[2] professional, Cleveland Clinic medical. “Retinol: Cream, Serum, What It Is, Benefits, How to Use.” Cleveland Clinic, 1 May 2024, my.clevelandclinic.org/health/treatments/23293-retinol. Accessed 26 Sept. 2024.

[3] “What Is Retinaldehyde? Benefits, Side Effects, and More.” EverydayHealth.Com, 7 June 2022, www.everydayhealth.com/skin-beauty/retinaldehyde-benefits-side-effects-adding-it-to-your-routine-and-more/. Accessed 26 Sept. 2024.

Sursa foto: Shutterstock

Ce este un ciclon și cum se formează – tipuri de cicloni

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News