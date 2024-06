Tot ce trebuie să știi despre toxina botulinică

Toxina botulinică (BT), cunoscută multor persoane sub numele de brand Botox, este o neurotoxină produsă de bacteria numită Clostridium botulinum. Datorită capacității sale de a bloca temporar semnalele nervoase transmise către mușchi, provocând prin urmare relaxarea lor, această neurotoxină este folosită în doze mici în industria cosmetică și în medicina estetică pentru tratamente de întreținere și anti-îmbătrânire. Prin injectarea în mușchi, toxina botulinică reduce liniile fine și ridurile oferind astfel pielii un aspect mai tânăr și mai neted.

În domeniul medical, toxina botulinică este utilizată pentru tratarea diverselor afecțiuni, precum migrenele cronice, distoniile (contracții musculare necontrolate și persistente), spasticitatea musculară (creștere patologică a tonusului muscular), bruxismul și hiperhidroza (transpirație excesivă).

Deoarece tratamentul este eficient, cu efecte rapide și pentru că procedura prin care se administrează este una minim invazivă, toxina botulinică a crescut exponențial în popularitate de-a lungul ultimelor decade. În domeniul intervențiilor estetice, tratamentul cu toxină botulinică reprezintă soluția perfectă pentru cei care vor să întoarcă puțin timpul înapoi și să-i reducă efectele asupra tenului și expresiei faciale.

Istoria fascinantă a toxinei botulinice

Bacteria Clostridium botulinum, care produce toxina botulinică, a fost descoperită în 1897 de Emile van Ermengem, profesor de bacteriologie la Universitatea din Gent, Belgia. Toxina botulinică a fost izolată și purificată de oamenii de știință din Statele Unite ale Americii în timpul celui de-al doilea război mondial iar în 1965, Daniel B. Drachman, medic neurolog la Harvard, a demonstrat efectul de paralizie al acestei toxine în urma studiilor pe animale.

În anii 1970, medicul oftalmolog Alan Scott a început să investigheze potențialul acestei toxine în tratamentul pentru afecțiunile oculare. În 1978 el a folosit pentru prima dată toxina botulinică după o intervenție chirurgicală de dezlipire a retinei, experiment care a avut succes și a deschis calea pentru alte intervenții ce urmau să trateze strabismul. În urma acestei descoperiri, Dr. Alan Scott a rămas în istorie ca “Părintele Botox-ului”. Ulterior, la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, toxina botulinică a început să fie utilizată în tratamente cosmetice și de atunci această neurotoxină a fost folosită din ce în ce mai mult pentru reducerea ridurilor și a liniilor fine.

Ce tipuri de toxină botulinică sunt disponibile în prezent

În urma cercetărilor efectuate asupra bacteriei Clostridium botulinum au fost identificate 7 tipuri de toxină botulinică, denumite de la A la G. Tipurile A și B de toxină botulinică sunt utilizate în scopuri medicale și estetice, pe când tipurile C-G sunt mai puțin frecvente și nu sunt folosite în tratamente.

Mulți dintre noi folosim generic cuvântul Botox atunci când vorbim despre tratamentele estetice, însă puțini știu că Botox este doar numele de marcă al toxinei botulinice de tip A produsă de Allergan Pharmaceuticals și nu un termen ce încorporează toate variantele disponibile acum pe piață.

În momentul de față există mai multe mărci de toxină botulinică folosite pentru tratatarea temporară sau pentru prevenirea liniilor fine și a ridurilor. Într-adevăr, primul produs a fost Botox-ul, grație doctorului Alan Scott. Însă pe parcursul ultimilor 30 de ani, au apărut multe alte produse: Dysport, Reloxin, Azzalure (Medicis Pharmaceutical Corp), Xeomin, Bocoture (Merz Pharmaceuticals), PurTox (Mentor Worldwide LLC), Neuronox (MedyTox Inc), CBTX-A, Prosigne, Lantox (Institutul Lanzhou de Produse Biologice, China), MyoBloc, NeuroBloc (Solstice Neurosciences Inc). Atenție mare la CNBTX-A, produs de Nanfeng Medical Science and Technology Development Co. Ltd. deoarece nu este aprobat sau autorizat în nicio țară din lume!

După cum se observă, când vorbim despre toxina botulinică, opțiunile sunt multiple iar alegerea nu este una simplă. Fiecare din aceste produse are caracteristici proprii și concentrații diferite. Unele pot avea reacții adverse puternice, pe când altele minimizează la maxim riscurile. Atunci când alegi să lucrezi cu un medic estetician cu experiență beneficiezi de consultanță personalizată și te asiguri că urmezi tratamentul cel mai potrivit ție.

De ce să alegi serviciile unui specialist cu experiență

Înțelegerea anatomiei funcționale a chipului, identificarea precisă a locului ce urmează a fi injectat, dozarea corectă a tratamentului, cunoștințele temeinice despre această neurotoxină și despre indicațiile acesteia sunt esențiale pentru un tratament sigur, cu rezultate optimizate în funcție de caracteristicile și dorințele fiecărui pacient în parte.

Atunci când tratamentul cu neurotoxină botulinică este administrat de personal medical calificat și cu experiență amplă în domeniu, potențialele efecte secundare sunt în mare parte ușoare – vânătăi superficiale sau roșeață în zona injecției. Unii pacienți nu prezintă chiar deloc efecte secundare.

Din păcate, există cazuri când, în necunoștință de cauză, pacienții aleg să apeleze la personal necalificat riscând complicații grave ce sunt cauzate de dozarea excesivă, de tehnici de injectare necorespunzătoare, de lipsa evaluării atente a stării de sănătate a pacientului.

Acestea sunt riscurile unei injectări incorecte, la care te poți expune când apelezi la personal necalificat:

Dozele prea mari sau repetate de toxină botulinică pot duce la atrofie musculară. Anumite părți ale feței sunt mai susceptibile să manifeste efectele atrofiei comparativ cu altele. De pildă, atrofia musculară nu se observă în zona dintre sprâncene. Cu toate acestea, tratarea agresivă și repetată a frunții poate conduce în timp la un aspect nedorit – atrofia mușchiului frontal.

Asimetria facială este primul lucru pe care îl observăm în cazurile în care toxina botulinică s-a deplasat sau nu a fost administrată corect. Unele zone ale feței vor părea înghețate și nu vor avea aspectul general neted, dorit de pacient. De multe ori, pacienții apelează la un chirurg estetician cu experiență pentru a remedia injectările greșite cu toxină botulinică. De pildă, zâmbetul strâmb este una din aceste situații, care apare atunci când mușchii care controlează gura sunt injectați greșit.

pentru a remedia injectările greșite cu toxină botulinică. De pildă, zâmbetul strâmb este una din aceste situații, care apare atunci când mușchii care controlează gura sunt injectați greșit. Ptoza palpebrala, sau pleoapa căzută, este o altă consecință majoră a administrării necorespunzătoare a tratamentului cu toxină botulinică. Atunci când injecțiile sunt făcute în jurul ochiului de personal necalificat, există riscul injectării prea aproape de ochi, fapt ce determină căderea uneia sau a ambelor pleoape. Atunci când procedura este efectuată corect de un medic estetician cu experiență, nu apar modificări ale pleoapei, efectul obținut fiind un aspect mai fin al pielii din jurul ochilor.

La fel ca în cazul multor alte medicamente, tratamentul cu toxină botulinică are potențialul de a provoca reacții alergice la unele persoane. Aceste reacții alergice pot fi ușoare sau severe și pot include: mâncărime, eczemă, umflarea buzelor, pleoapelor, mâinilor sau picioarelor, urticarie, înroșirea feței, umflarea gurii, limbii sau gâtului. Ține cont de faptul că o reacție alergică poate fi gravă și iți poate pune viața în pericol. Este recomandat să alegi cu atenție specialistul care urmează să administreze tratamentul, pentru a elimina riscul reacțiilor alergice.

Important de reținut

Există o serie de factori deosebit de importanți în prevenirea efectelor secundare ce pot apărea în urma utilizării toxinei botulnice în tratamente estetice, cum ar fi cel de ridectomie – injectare Botox pentru reducerea ridurilor.

În primul rand, medicul trebuie să fie familiarizat cu anatomia mușchilor ce urmează a fi injectați și cu orice modificări ale anatomiei datorate eventualelor proceduri chirurgicale anterioare. Cunoașterea aprofundată a anatomiei mușchilor este imperativă pentru evitarea efectelor adverse grave. Depozitarea adecvată a produsului, selectarea dozei corecte și tehnicile adecvate de administrare sunt, la rândul lor, deosebit de importante.

Toxina botulinică este cea mai potentă neurotoxină cunoscută în prezent. La nivel estetic, ea reprezintă o soluție excelentă pentru netezirea ridurilor de la nivelul feței și gâtului, reducerea aspectului de bărbie dublă, ridicarea colțurilor gurii, netezirea obrajilor și reducerea cearcănelor. Efectele sale sunt vizibile în doar câteva zile, reacțiile adverse sunt minore atunci când procedura este efectuată de un medic estetician cu experiență, iar pregătirea dinaintea tratamentului, precum și perioada de recuperare nu prezintă niciun fel de provocări sau dificultăți.

