De Ciprian Iana,

Conform șefei FRC, este nevoie de 1,7 milioane de lei pentru a cumpăra bărcile necesare delegației României la Tokyo.

”Este nevoie de bărcile pe care se va concura efectiv la Tokyo. Deci cele 7 calificate deja, plus cele 2 care urmează. Şi obligatoriu ne trebuie două garnituri, pentru că una va pleca din luna mai spre Tokyo, de ea ne vom folosi doar când ajungem şi noi acolo. Şi mai este nevoie de o garnitură pentru pregătire, de rezervă ca să zic aşa”, a spus Lipă

Fosta mare sportivă a continuat: „Suma totală nu este mică, în jur de 1,7 milioane de lei ne costă. Dar nu e o sumă foarte mare pe care un minister să nu o poată susţine. Eu sper să se facă repede calculele ca să putem duce procedura la bun sfârşit”.

Elisabeta Lipă a mărturisit că a primit asigurări din partea ministrului MTS, Bogdan Matei, că cererea pentru obținerea celor 1,7 milioane de lei necesari achiziționării de bărci va fi aprobată.

„Am făcut solicitare la MTS pentru bărci noi, iar domnul ministru (a promis că nu îşi încheie mandatul până nu ne aprobă cererea. Acum mai lăsăm să respire un pic COSR pentru că nevoile noastre sunt mai mari şi am încercat să împărţim problemele. Adică o parte am cerut la MTS, iar o altă parte la COSR”, adeclarat Lipă.

În ceea ce privește numărul de echipaje calificate la JO 2020, acesta este în număr de 7, dar șefa FRC speră să fie de 9, după recalificările de anul viitor în care vor concura echipajele de 8+1 (masculin și feminin).

”Sunt 7 bărci calificate, plus cele două cărora dorim să le asigurăm participarea anul viitor. Strategia federaţiei noastre a fost ca anul acesta să calificăm bărcile mici şi am reuşit. Am lăsat echipajele de 8+1 să se califice anul viitor. Dar dacă noi ne dorim medalii la Tokyo, eu spun că nu se pune problema calificării lor. Şi cu asta cred că am spus tot”, a precizat Lipă, citată de Agerpres.



Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, împreună cu sportivii din lotul olimpic de canotaj al României, cu antrenorul coordonator Antonio Colamonici şi preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, au strâns, joi, gunoaiele din pădurea de lângă lacul Snagov în cadrul unei acţiuni de igienizare.

