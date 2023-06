Trecând cu „delicatețe” și la „relanti” peste obstacole, Boumkwo (85 de kilograme) a terminat proba în 32,81 de secunde. Cursa a fost câștigată de spaniola Teresa Errandonea, 13,22 de secunde.

„Performanța” a fost că n-a dărâmat niciun obstacol, după cum a și recunoscut.

„Nu este o glumă”, scria însăși Boumkwo, pe rețelele de socializare, cu o zi înainte, când știa deja că va concura.

„Echipa este cel mai important lucru pentru mine”, a spus, după cursă, sportiva, încercând să explice momentul stânjenitor de sâmbătă, 24 iunie, în care a trebuit să alerge în locul colegelor Anne Zagre și Hanne Claes, accidentate.

„Nu a existat niciun risc de sănătate, am luat totul cu calm. Bine că nu m-am accidentat, e cel mai important”, a adăugat Jolien, care a explicat că a primit „aprobarea antrenorului meu“.

Ea a terminat cu zâmbetul pe buze, fiind felicitată de adversarele ei care trecuseră de finiș cu aproape 20 de secunde mai înainte.

Însă tot ce a contat era ca sportiva belgiană să aducă un punct (pentru start) pentru echipă, al cărei obiectiv era să evite retrogradarea din categorie.

În mod incredibil, concurenta din Elveția a fost descalificată, iar Boumkwo a asigurat Belgiei două puncte!

Cursa la care a participat Boumkwo:

Every point *does* count at the European Team Championships!



Seventh in the shot put, Jolien Boumkwo ?? steps in for the 100m hurdles at the very last minute in #Silesia2023! ? #EG2023



(@TeamBelgium, @The_EOC) pic.twitter.com/3rhERw9y5I