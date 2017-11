Biletul zilei din fotbal, 15 noiembrie. Cu ochii pe fotbalul feminin

Biletul zilei din fotbal vine azi din Liga Campionilor Feminin, competiție ce se află în faza optimilor de finală. Am ales să jucăm pe meciurile: Montpellier F vs Brescia F, Wolfsburg F vs Fiorentina F și Barcelona F vs Gintra F.

Biletul Zilei Fotbal 15 noiembrie

Fotbalul feminin este caracterizat în general de un număr mare de goluri marcate în fiecare duel, lucru pe care am și mizat. În primul meci credem că se vor marca minim 3, în cel de-al doilea minim 4, iar în duelul în care Barcelona F este protagonistă, credem că vom asista la cel puțin 5 goluri. Astfel, obținem un bilet cu o cotă de peste 2, formată din oferta pusă la dispoziție de casa de pariuri online Betfair (Decizia nr. 1291/29.07.2016).

Pariază Biletul zilei din fotbal oferit de Pontul Zilei , unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri fotbal din România.