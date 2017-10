Biletul zilei din fotbal 24 octombrie

Biletul zilei din fotbal conține propuneri de pariere pentru Bayer Leverkusen vs Union Berlin și Magdeburg vs Borussia Dortmund, partide din cadrul DFB Pokla, dar și pentru Real Murcia vs Barcelona, meci ce se desfășoară în Copa del Rey.

Biletul Zilei Fotbal 24 octombrie – cota 2.60

Deși toate cele trei dueluri menționate mai sus ne oferă favorite, vom evita parierea pe soliști, cotele fiind mici. Dată fiind diferența de valoare dintre echipei, credem că partidele vor fi spectaculoase, cu multe reușite. Astfel, dacă se vor marca câte cel puțin 3 goluri în fiecare dintre ele, noi ne vom bucura de un bilet câștigător ce are o cotă totală de 2.60. Acesta este propus spre a fi jucat la casa de pariuri online Fortuna (Decizia nr. 1560/25.08.2016).

