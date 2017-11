Biletul zilei din tenis, 01 noiembrie. Miza pe Dimitrov.

Biletul zilei din tenis vine de la turneul masculin ATP Paris, ce se află în faza șaisprezecimilor de finală. Am ales azi să jucăm pe meciurile Richard Gasquet vs Grigor Dimitrov și David Goffin vs Adrian Mannarino, ce vor avea loc în jurul orelor 20:30 și 22:00.

Biletul Zilei Tenis – 01 noiembrie – cota 2.17.

Vom miza pe victoriile celor doi favoriți, Grigor Dimitrov și David Goffin, tenismeni ce vin după un sezon bun, care se bucură de o formă și valoare superioară adversarilor lor. Dacă ambii se vor califica în faza superioară a turneului, noi ne vom dubla investiția. Biletul are o cotă de 2.17, formată din oferta oferită de casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

