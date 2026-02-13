Choi a reușit să obțină un scor impresionant de 90,25 la ultima sa încercare, după ce a suferit o căzătură îngrozitoare în prima rundă, relatează The Sun.

Incidentul a avut loc în timpul unei sărituri spectaculoase, în care Choi a încercat mai multe rotații. Placa sa a aterizat greșit pe marginea halfpipe-ului, provocându-i o cădere violentă, în care a ajuns cu capul înainte la baza pistei. Sportiva a rămas nemișcată câteva momente, stârnind îngrijorări majore.

Cu toate acestea, Choi și-a revenit și a oferit o performanță extraordinară în ultima rundă.

🇺🇸 🇰🇷 🇯🇵

🥈 🥇 🥉



A snowy evening in Livigno for the Snowboard Halfpipe!



Gaon Choi wins the Republic of Koreas first GOLD medal at the Milano Cortina 2026 Games!

Silver for legend Chloe Kim and bronze for Japans Mitsuki Ono!#MilanoCortina2026 #Olympics #Snowboard… pic.twitter.com/LZo87CUDm1 — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 12, 2026

„Este genul de poveste pe care o vezi doar în vise, așa că sunt incredibil de fericită”, a declarat ea.

„Pe parcursul finalei, mental a fost extrem de greu. Dar acum sunt cea mai fericită”.

Her Olympic dream looked over after a first-run crash…



Gaon Choi came back to win a historic halfpipe gold for Republic of Korea 🇰🇷🥇 pic.twitter.com/3YTfisacSS — TNT Sports (@tntsports) February 12, 2026

Tânăra sportivă a mărturisit că s-a gândit să abandoneze după căzătură.

„După prima rundă, am plâns foarte tare, gândindu-mă că ar trebui să renunț la Olimpiadă. Am plâns pentru că am crezut că nu voi mai putea concura. Dar gândul care m-a împins mai departe a fost: «Poți să faci asta. Trebuie să continui». Acesta a fost impulsul meu”.

Chloe Kim, adversara sa, a felicitat-o sincer pe Choi.

„E cineva pe care cunosc de când era mică”, a spus Kim.

„Este un moment complet, să o văd de la o vârstă fragedă până la a sta acum alături de ea pe podiumul olimpic”.

