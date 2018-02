Dan Petrescu a dat de pământ cu Mihai Stoica: ”Ce să înțeleagă unul care n-a jucat niciodată fotbal?”. Lupta la titlu din Liga 1 s-a ascuțit, la fel și războiul declarațiilor.

„Cel mai bun fotbal îl joacă Steaua și Universitatea Craiova. Spuneți-mi și mie ce joacă CFR Cluj, în afară de faptul că bate Culio bine penalty-urile?!”, a strigat Mihai Stoica, în urmă cu două zile.

„Suntem criticați pentru jocul nostru. Acceptăm criticile. Avem 10 victorii în 13 meciuri acasă. Dacă asta e părerea lor, e OK. Marii specialiști își dau cu părerea. Când iei 2 goluri acasă cred că faci lucrurile bine. N-am niciun mesaj pentru contestatari”, a spus Dan Petrescu, la finalul meciului CFR Cluj – Astra, scor 2-0.

Dan Petrescu a dat de pământ cu Mihai Stoica: „Sper să ne laude și pe noi cineva până la sfârșitul campionatului”

„Mi-am adus aminte că un gol l-am primit din penalty (n.r cu Steaua). Sper să ne laude și pe noi cineva până la finalul campionatului. Nu comentez ce zic alții. Nu de Mihai Stoica e vorba. Mă mai uit și la emisiuni și văd că spun oamenii că CFR joacă nu știu cum. Asta e părerea tuturor. Eu am un drum, merg pe el. Până acum e câștigător.

Felicit băieții fiindcă au obținut niște rezultate incredibile. Nu cred că s-a mai întâmplat. În orice țară echipa de pe primul loc deranjează. Întrbați-i pe alții de arbitraje, nu pe mine. Poate ajungem și la proba video. Mi-a fost frică azi de arbitraj, dar mă bucur că n-au fost probleme..

Nu știu ce va fi mâine seară. Steaua e favorită, are echipa mai bună, are lotul mai valoros. Ați văzut și cu Lazio. Apropo de ce am zis, că poate ajunge în semifinale. Au bătut echipa de pe locul 3 din Italia. Sper să se califice și chiar cred că poate juca semifinale în această competiție. Despre noi? Nu contează cum jucăm, ci doar rezultatul”, a zis Dan Petrescu la Look TV.

La TV Telekom Sport, Petrescu a fost mai concis: „N-am ce să-i răspund lui Stoica. Ce să-nțelegă unul care n-a jucat niciodată fotbal?!”.