Doi fotbaliști de la Inter Petrila au moșit un nou-născut! ”Este pentru prima dată când avem o astfel de intervenție”.

Doi fotbaliști de la Inter Petrila, angajați la SMURD, au participat activ zilele trecute la nașterea unui copil, a informat zvj.ro. Cei doi au fost în tură luni dimineața când au fost solicitați la această intervenție mai puțin obișnuită.

Dintre cei trei paramedici aflați pe ambulanța SMURD în acel moment, doi sunt fotbaliști la Inter Petrila. Dani Horvath și atacantul Adrian Dolha au participat la această intervenție mai puțin obișnuită.

Doi fotbaliști de la Inter Petrila au moșit un nou-născut! ”Micuțul s-a născut la termen”

„Este pentru prima dată de la înființarea SMURD Petrila când avem o astfel de intervenție. Am preluat nou-născutul și l-am adus la spital. Micuțul s-a născut la termen și este sănătos”, a spus fotbalistul-paramedic Adrian Dolha.

La un moment dat, Dolha a fost golgheterul echipei petrilene, dar problemele medicale avute la un picior îl fac pe acesta să stea pe tuşă în returul de campionat care va debuta sâmbătă.

„Poate pentru unii pare greu ceea ce fac eu, dar dacă îți place, nimic nu este greu. Mi-au plăcut de nimic sporturile extreme și mi-am dorit să fiu salvator. Am urmat cursurile de paramedic de la Oradea și am decis să fiu pe ambulanța de la Petrila.

Am luat parte la descarcerări, accidente rutiere, participând la peste 1000 de cazuri. Acum, de Anul Nou, am avut patru cazuri, din care două au fost mai grave. Am intervenit la timp și am reusit să salvăm viețile oamenilor”, a povestit paramedicul petrilean la începutul anului 2017.



„Am văzut multe accidente înfiorătoare, dar cel mai mult m-au marcat cazurile cu copii, am dat peste copii care riscau să se înnece, dar pe care i-am salvat, sau copii prinși în accidente rutiere”, a mai spus atunci paramedicul.

CITEȘTE ȘI: