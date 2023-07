Administratorul stadionului, CSA Steaua, a solicitat avizul ministrului apărării, Angel Tîlvăr, pentru ca FCSB să joace pe Ghencea, iar surse oficiale informează că ministrul a semnat favorabil solicitarea.

Acum, cu aprobarea ministerului, comandantul CSA, Ștefan Bichir, va trebui să răspundă pozitiv adresei formulate de FCSB pentru punerea la dispoziție a arenei.

Echipa lui Becali trebuie să anunțe la LPF până cel târziu miercuri locul de disputare al derby-ului cu Dinamo, pentru a se încadra în termenul prevăzut de regulament, de minimum 10 zile.

Suporterii de la AS47 aflaseră încă de câteva zile că Eduard Bachide, secretar de stat în Ministerul Apărării, insista pentru acceptarea celor de la FCSB în Ghencea. Soția acestuia lucrează la cabinetul primului-ministru Marcel Ciolacu, cel care a militat pentru primirea echipei lui Becali în Ghencea.

Ștefan Bichir, comandantul CSA Steaua, a transmis deja clubului din Ghencea că cererea clubului lui Becali a fost acceptată și semnată de Tîlvăr.

În urmă cu 8 zile, Gigi Becali declara că prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a promis că se va implica pentru ca FCSB să poată folosi arena inaugurată în 2021.

„Ciolacu a dat ordin: «Bă, am promis și eu, nu sunt glugă de coceni, eu mă țin de cuvânt. I-am promis lui Becali că avem obligația să joace Steaua (n.r. – FCSB) pe Ghencea» Deci 100% o să jucăm în Ghencea. Eu am înțeles că lor le e frică de Talpan. Băi, cât e Ciolacu prim-ministru nu am frică!”.

În ultima solicitare către CSA Steaua, se precizează că FCSB a cerut „punerea la dispoziție” și nu „închirierea” arenei din Ghencea, ca până acum, pentru meciul cu Dinamo. E o variantă prin care clubul din Berceni a evitat să depindă de o hotărâre de Guvern și astfel a ajuns mai ușor la o decizie favorabilă.

Ultimul meci jucat de FCSB pe Ghencea s-a disputat pe 22 martie 2015. Atunci, roș-albaștrii câștigau cu Viitorul, actuala Farul, scor 4-1, iar la finalul sezonului cucereau ultimul titlu.

