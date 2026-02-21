Victorie record pentru irlandezi

Performanța irlandezilor a întrecut chiar și succesul din martie 2022, când aceștia au învins Anglia cu 32-15, stabilind un nou record de diferență de puncte, potrivit AFP. Jamison Gibson-Park, titularizat după ce a fost rezervă în victoria cu Italia (20-13) din 14 februarie, a fost liderul incontestabil al echipei sale, contribuind decisiv la acest succes istoric.

În prima repriză, Anglia, condusă de căpitanul Maro Itoje, care a sărbătorit a 100-a selecție, a avut o prestație dezamăgitoare. Greșelile frecvente, pasele ratate și o serie de penalități i-au oferit Irlandei șansa de a prelua controlul. Singurul moment de speranță pentru echipa gazdă a venit chiar înainte de pauză, când Fraser Dingwall a reușit să marcheze un eseu în minutul 40, stabilind scorul la 22-7.

Mijlocașul la grămadă al lui Leinster, Jamison Gibson-Park, a fost omul-cheie al Irlandei, deschizând scorul în minutul 21 cu un eseu rapid dintr-o lovitură de pedeapsă. Opt minute mai târziu, a oferit o pasă decisivă pentru Robert Baloucoune, care a dus scorul la 15-0. La scurt timp, Tommy O’Brien a marcat un al treilea eseu pentru Irlanda (30′), după o acțiune spectaculoasă a lui Baloucoune, care a fentat un adversar și a oferit o pasă decisivă.

În repriza secundă, speranțele Angliei au fost rapid spulberate. La doar două minute de la reluare, flankerul Henry Pollock a primit un cartonaș galben, iar Irlanda a profitat imediat pentru a-și asigura punctul bonus ofensiv prin eseul lui Dan Sheehan (minutul 43, 29-7).

Deși englezii au încercat să revină în joc, marcând eseuri prin Ollie Lawrence (53′) și Sam Underhill (75′), eforturile lor au fost insuficiente. Irlanda a continuat să domine, iar Jamie Osborne a închis tabela cu un eseu puternic în minutul 70 (42-21), după o combinație de pase perfecte.

Anglia, eliminată din cursa pentru trofeu

Înfrângerea pe teren propriu a pus capăt șanselor Angliei de a mai câștiga ediția din 2026 a Turneului celor Șase Națiuni. Cu o susținere puternică din partea fanilor săi, Irlanda a demonstrat o formă de zile mari, consolidându-și poziția în competiție și marcând o victorie istorică împotriva unei echipe engleze depășite în toate aspectele jocului. Franța rămâne însă favorita indiscutabilă.

