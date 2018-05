”Karius ăsta m-a luat. Gafa lui de la golul lui Benzema este mult mai mare decât gafa mea de la golul lui Capkovic. Mie mi-a scăpat mingea din mână atunci. Am vrut să-l lansez pe contraatac pe Lajos Sătmăreanu, și i-am dat-o lui Capkovic, pe la 20 de metri, care a înscris cu o boltă peste mine. Am vrut să văd dacă e atent. Am avut noroc că imediat a marcat Dobrin și am câștigat cu 2-1 și am mers în sferturile Campionatului European”, a povestit Rică Răducanu, 72 de ani, cu umorul său specific, pentru Libertatea.

”Karius le-a pierdut meciul celor de la Liverpool. Cel puțin, la primul gol, a fost de râsul lumii. Ce se grăbea el, și i-a dat-o direct în picior lui Benzema. Am mai făcut și eu d-astea, dar nu la nivelul ăsta. Eu mai făceam caterincă, prin Divizia B, unde prima de joc era de 300 de lei. Șutul lui Bale, de la golul trei, când a scăpat mingea din mâini în poartă, îl scoteam cu capul”, s-a amuzat Tamango pe seama greșelilor antologice comise de portarul german.

Coincidența face ca gafa lui Loris Karius, care a repus mingea cu mâna în piciorul lui Benzema, fază din care Real a deschis scorul, s-a petrecut în minutul 51, același în care legendarul nostru portar Necula Răducanu a comis-o la golul lui Capkovic. Din fericire, Rică a fost salvat de regretatul Nicolae Dobrin, care a marcat golul victoriei în minutul 52. Emeric Dembroschi deschise scorul cu Cehoslovacia, în minutul 26.

”După joc selecționerul Angelo Niculescu l-a sancţionat pe Rică, n-a primit nici un drept material, premierea după joc”, dezvăluia regretatul fotbalist Sandu Neagu.

Loris Karius a avut și el o șansă, Sadio Mane a egalat repede, în minutul 55. Numai că, după ce i-a portarul german a îngropat definitiv speranțele ”cormoranilor” cu o altă gafă.

“Nu ştiu ce s-a întâmplat. Îmi pare rău pentru coechipierii mei. Au încercat să mă încurajeze, dar îmi pare foarte rău că am pierdut finala”, a spus cu ochii în lacrimi Loris Karius.

Real Madrid a învins Liverpool, scor 3-1, în finala Ligii Campionilor. Pentru Real au marcat Karim Benzema (51) şi Gareth Bale (64, 83), golul ”cormoranilor” fiind reuşit de Sadio Mane (55).