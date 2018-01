LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre românii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep.

AUSTRALIAN OPEN – primul tur

Feminin – simplu

Luni, 15 ianuarie

Ora 2.00 MONICA NICULESCU (85 WTA) – Mona Barthel (Germania, 52 WTA) 4-6, 5-7

Ora 2.00 IRINA BEGU (40 WTA) – Ekaterina Makarova (Rusia, 33 WTA) 3-6, 6-4, 8-6

Ora 8.30 MIHAELA BUZĂRNESCU (57 WTA) – Caroline Wozniacki (Danemarca, 2 WTA)

Marți, 16 ianuarie

Ora 3.30 SORANA CÎRSTEA (37 WTA) – Zarina Diyas (Kazahstan, 60 WTA)

Ora 5.30 SIMONA HALEP (1 WTA) – Destanee Aiava (Australia, 193 WTA)

Ora 5.30 ANA BOGDAN (107 WTA) – Kristina Mladenovic (Franța, 11 WTA)

Masculin – simplu

Luni, ora 6.50

MARIUS COPIL (93 ATP) – Gilles Simon (Franța, 57 ATP)

ACTUALIZARE 15 ianuarie, ora 4.30. Monica Niculescu a fost eliminată, duminică noapte, încă din primul tur, în proba de simplu. Principala cauză? Oboseala acumulată de sportiva din Slatina la turneul de la Hobart. ”Libertatea” a atras atenția că Niculescu riscă să se prezinte stoarsă de puteri, la Melbourne. În schimb, Irina Begu a reușit un meci de poveste. De menționat că Simona Halep a jucat cot la cot cu Irina Begu, la Shenzhen (chiar mai mult, un meci în plus – finala câștigată), iar starea fizică a primelor românce intrate în concurs ar putea reprezenta un semnal de alarmă pentru liderul WTA.

ACTUALIZARE 14 ianuarie. Alexandra Dulgheru (locul 190 WTA) a fost eliminată în ultimul tur al calificărilor, 4-6, 4-6 cu Lin Zhu (China, locul 115 WTA, favorită 3)

ACTUALIZARE 13 ianuarie. Alexandra Dulgheru (locul 190 WTA) a ajuns, sâmbătă dimineață, în ultimul tur al calificărilor la Australian Open, primul Grand Slam al anului, după victoria în două seturi în fața Daianei Iastremska (Ucraina, locul 177 WTA), scor 7-6 (6), 6-0. Pentru un loc pe tabloul principal al competiției de la Melbourne, jucătoarea din România trebuie să treacă de învingătoarea dintre Lin Zhu (China, locul 115 WTA, favorită 3) şi Valentini Grammatikopoulou (Grecia, locul 191 WTA).

Tot sâmbătă, în turul al doilea al calificărilor, Irina Bara (locul 183 WTA) a pierdut cu Bernarda Pera (SUA, locul 126 WTA, cap de serie numărul 14), 6-4, 2-6, 3-6.

Calificarea în turul trei pe tabloul preliminar este recompensată cu 30.000 de dolari australieni şi 30 de puncte WTA.

Simona Halep, mesaj pentru fani.

Irina Begu, ține în brațe un pui de cangur.

Irina Begu va da, în manșa inaugurală, peste Ekaterina Makarova, din Rusia, cap de serie numărul 31.



Mihaela Buzărnescu, minunea din România, va avea o misiune imposibilă în fața danezei Caroline Wozniacki.



La masculin (simplu), Marius Copil a picat cu Gilles Simon, proaspăt câștigator la challengerul de la Pune, acolo unde românul a fost eliminat din primul tur. Simon este triplu câștigător la Openul României.

În iulie 2017, la Openul Croației, Marius și Gilles s-au antrenat împreună, iar la final au făcut o poză de grup.



Cei doi s-au întâlnit o singură dată în circuitul ATP, în 2014, în optimile de finală ale turneului de la Brisbane. Câştig de cauză a avut Copil, scor 7-5, 6-3.

Dueluri interesante în turul întâi: Tiafoe vs Del Potro, Querrey vs Feliciano Lopez, Berdych vs De Minaur, Ferrer vs Rublev, Djokovic vs Young.

Cap de serie numarul 1 la Melbourne, Rafael Nadal îl va înfrunta în turul întâi pe Victor Estrella Burgos (81 ATP), în timp ce Roger Federer se va duela cu Aljaz Bedene (51 ATP).

ACTUALIZARE 11 ianuarie. Australian Open, calificări. Irina Bara și Alexandra Dulgheru merg în turul doi, Alexandra Cadanțu a fost eliminată

ACTUALIZARE 11 ianuarie. Cine e Destanee Aiava, adversara Simonei Halep în primul tur de la Australian Open 2018. Întâlnirea cu Graff, idolul Serena, recordul de anul trecut, presiunea părinților și fractura de stres

ACTUALIZARE 11 ianuarie, ora 11.10. Debut fericit pentru liderul WTA, potrivit tragerii la sorţi. Simona Halep va evolua contra unei jucătoare de 17 ani, Destanee Aiava. N-ar trebui să întâmpine probleme, încă de la primul meci, însă misiunea i se va îngreuna, cu siguranţă, pe parcurs.

ACTUALIZARE 11 ianuarie, ora 10.00. Urmează tragerea la sorți a tabloului de concurs. Au vorbit Roger Federer și Maria Sharapova.





ACTUALIZARE 11 ianuarie, ora 9.15. Chris Evert, comentatoare la ESPN, o consideră favorită pe Simona Halep, la câștigarea titlului. Cu 18 turnee de Mare Șlem în palmares, Evert mizează pe jocul solid al româncei. Evert spune că Halep a avut ghinion, ratând 3 titluri majore până acum. Cel mai mare ghinion l-a avut cu Ostapenko. Totul pe wtatennis.com.

ACTUALIZARE 10 ianuarie, ora 15.10. Tragerea la sorți a tabloului de concurs va avea loc joi dimineață, de la ora 10.00 (n.r. – ora 19.00, la Melbourne). Onoarea de a efectua împerecherea le revine rusoaicei Maria Sharapova și elvețianului Roger Federer, deținătorul titlului la masculin. La feminin, Serena Williams a ales să nu-și apere titlul, neparticipând. Organizatorii au preferat-o pe ”Masha”, deși ar fi avut și soluție Simona Halep, numărul 1 WTA și sportivă aflată neîntrerupt în Top 10 începând de pe 27 februarie 2014.

ACTUALIZARE 10 ianuarie, ora 14.50. Turneul de la Antipozi va fi transmis în direct și în exclusivitate de Eurosport. Postul de sport va miza pe expertiza unor analiști de seamă precum Mats Wilander, John McEnroe, Boris Becker și Barbara Schett. Peste 300 de ore de transmisiuni în direct vor fi pe durata competiției.

Australian Open 2018, primul turneu de Mare Șlem al anului, a pornit la drum marți noapte, 9 ianuarie, cu primul tur al calificărilor. Oficial, competiția se dispută în intervalul 15-28 ianuarie.

Australian Open 2018. Simona n-are sponsor

Simona Halep este marea speranță a românilor că vor avea din nou o campioană la un turneu de Mare Șlem. Românca are un culoar favorabil, fiind favorizată de câteva absențe.

Serena Williams a decis să nu joace, pentru a nu se face de râs, iar singurele amenințări vin dispre Caroline Wozniacki (2 WTA) și Garbine Muguruza (3 WTA). Doar că sportiva din Spania este măcinată de accidentări. O mare amenințare o reprezintă germanca Angelique Kerber (fost lider WTA), pe care antrenorul belgian Wim Fissette, fost colaborator al Simonei, a pus-o pe picioare. De asemenea, Maria Sharapova rămâne o eternă sperietoare pentru liderul mondial. Rusoaica se prezintă cu mare foame de victorii.

Din fericire, Jelena Ostapenko, cea care a bătut-o la Roland Garros, nu pare în mare formă, dar Elina Svitolina și celelalte fete tinere din Top 20 pot emite oricând pretenții. Halep a lăsat în urmă accidentările și are avantajul că merge mai departe cu parteneriatul de anul trecut, unul format din antrenorii Darren Cahill și Andrei Pavel și din preparatorul fizic Theo Cercel.

Simona Halep, cap de serie numărul 1 la Melbourne, a câștigat la Shenzhen, dar s-a menajat în săptămâna de dinaintea startului la Australian Open. Barometrul jucătoarelor, cu o săptămână înainte de AO îi este favorabil româncei.

Simona suferă la imagine. Nu este un produs de marketing la fel de bun precum Garbine Muguruza sau Caroline Wozniacki, iar la Melbourne va evolua fără echipament personalizat. Muguruza este ”gura de foc” pentru Adidas, iar Karolina Pliskova este principalul de produs pentru Fila.

Simona Halep negociază cu Lacoste, dar a fost ”în vorbe” și cu Nike. Suma cerută de managerii româncei este de două milioane de euro pe sezon, dublu față de vechea înțelegere cu Adidas.

Australian Open 2018. 6 sportive pe tabloul principal, 3 în calificări

La simplu feminin, România are 6 jucătoare pe tabloul principal (Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Monica Niculescu, Mihaela Buzărnescu și Ana Bogdan) și 3 sportive vor lua startul în calificări: Alexandra Dulgheru, Irina Bara și Alexandra Cadanțu.

Surpriza plăcut este Mihaela Buzărnescu, care și-a păstrat tonusului cu care a încheiat sezonul trecut. Irina Begu are semifinale la Shenzhen (la simplu) și finală câștigată la dublu (cu Simona Halep).

Alexandra Dulgheru se va duela în primul tur al calificărilor cu Andreea Andreescu, o sportivă care reprezintă Canada, dar care are origini românești.

La Antipozi, Alexandra Dulgheru a avut și timp de distracție. ”Dulgherița” s-a jucat cu șerpii și cu urșii koala, într-o ipostază devenită tradițională în țara cangurilor.





Australian Open 2018. Marius Copil, singurul român la simplu

La masculin, România are un singur reprezentant. Marius Copil, 93 ATP, are clasament pentru a intra direct tablou principal. Arădeanul a efectuat primul antrenament la Antipozi.





Tot la masculin, dar la dublu, perechea Horia Tecău – Julien Rojer, care a prins semifinalele la Sydney, este creditată cu șanse la primele locuri.

În competiția băieților, se așteaptă ieșirea la rampă a ”lupilor tineri” Zverev, Thiem, Rublev, dar și confirmări de la Dimitrov, Cilic și Raonic. Vedetele turneului sunt spaniolul Rafael Nadal (foto, asistat de antrenorul Carlos Moya) și elvețianul Roger Federer.

Se așteaptă revenirea sârbului Novak Djokovic, refăcut după o accidentare, și este regretată absența britanicului Andy Murray, operat chiar la Melbourne.