Simona Halep – Destanee Aiava, în primul tur de la Australian Open, marți, 16 ianuarie. Liderul WTA vrea titlul la Melbourne.



ACTUALIZARE 16 ianuarie, ora 05.30: Simona Halep va începe meciul cu Destenee Aiava după ora 06.45.

Anul trecut, Halep a fost eliminată de americanca Shelby Rogers, cu 6-3, 6-1, în primul tur. Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la Melbourne este calificarea în sferturi, în 2014 (înfrângere în faţa sportivei slovace Dominika Cibulkova) şi 2015 (eliminată de rusoaica Ekaterina Makarova).

ACTUALIZARE 15 ianuarie. Jurnaliști australieni nu cred că Simona Halep va ajunge în tururile superioare la turneul de la Melbourne.”Își va face bagajele și va fi trimisă acasă de adolecenta Destanee Aiva din Australia, chiar în primul tur. Cu tot talentul ei, Halep a fost învinsă la Melbourne, încă din primul tur, în ultimii doi ani”, a precizat pentru Daily Telegraph, jurnalistul australian Sam Edmund.

La rândul ei, ziarista Eliza Sewell a comentat: „Numărul 1 mondial Simona Halep ar putea să nu treacă de Destanee, în primul tur. Deşi Destanee Aiva este outsider în clasament şi este nesigură pe ea, istoricul arată că românca nu a trecut de sferturile de finală. A pierdut în primul tur în ultimii doi ani”. Și jurnalista Kate Salemme a pus-o la colț pe Simona Halep: „Nu va fi un şoc dacă actualul număr 1 mondial va pleca acasă înainte de a doua săptămână a turneului.”

ACTUALIZARE 14 ianuarie. Simona Halep, locul I WTA, o va întâlni, marţi, după ora 05.30, pe australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiară a unui wild card, în primul tur al Australian Open 2018. Acest meci este al treilea al zilei de marţi, pe arena principală de la Melbourne Park, Rod Laver. Ziua va fi deschisă, la ora 02.00, cu partida dintre sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 6 WTA, şi Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 80 WTA, urmat de un meci de pe tabloul masculin, dintre germanul Alexander Zverev, locul 4 ATP, şi italianul Thomas Fabbiano, locul 72 ATP.

„Bineînţeles, vreau să stau în vârf cât mai lung posibil, dar nu fac totul pentru acest motiv. Am încă un ţel, să câştig un grand slam. Dar acum mă concentrez asupra jocului meu. Vreau să devin mai bună şi să îmi îmbunătăţesc părţile mai puţin bune. Este frumos să fii în această poziţie, pentru experienţa mea, pentru tot. Este foarte, foarte frumos. Nu simt presiune, mă simt ok, pregătită, gata de start. Fiecare meci este greu la un grand slam. Nimic nu se schimbă că sunt numărul 1 sau numărul 2 sau numărul 3. Abia aştept să încep turneul şi să dau totul. Am început anul mai bine, sunt mai relaxată, mă bucur mai mult de timpul petrecut pe teren. Uneori încerc să schimb ceva în jocul meu, să-l ajustez, să-l îmbunătăţesc. Deci concentrarea mea este pe alte lucruri acum, nu pe clasament sau să câştig meciul”, a declarat Halep, într-o conferinţă de presă, potrivit beinsports.com.