LIVEBLOG Openul de tenis de la Madrid 2018. Debutează Irina Begu, mâine urmează Halep, Sorana și Buzărnescu | FOTO&VIDEO

LIVEBLOG Openul de tenis de la Madrid 2018. Simona Halep e campioana ultimelor două ediții. Ediția a zece a competiției patronate de Ion Țiriac începe pe 4 mai și se termină pe 13 mai.

ACTUALIZARE 4 mai, ora 12.29. Ana Bogdan și Irina Bara sunt alte două românce care vor evolua la Madrid. Astăzi, Ana și Irina vor juca în primul tur al calificărilor. În timp ce Bara a beneficiat din partea organizatorilor de un wild card pentru calificări, Bogdan are un clasament suficient pentru tururile preliminare, fiind situată în prima sută mondială.

ACTUALIZARE 3 mai. Echipele care se vor înfrunta în această seară la turneul demonstrativ “Mutua Charity Manolo Santana” au fost stabilite după cum urmează:

Simona Halep, Carla Suárez Navarro, Juan Martin del Potro şi Jack Sock (care l-a înlocuit pe Fernando Verdasco);

Victoria Azarenka, Coco Vandeweghe, Feliciano Lopez şi Lucas Pouille

ACTUALIZARE 3 mai. Două reviste dedicate tenisului care apar în luna mai au ca temă aleasă pentru copertă turneul parizian sau principalii lui favoriți. Până acum, Simona Halep a apărut de două ori pe copertă. Halep este deja pe coperțile a două publicații importante. Prima este Tennis Magazine, iar cea de-a doua este LI Tennis Magazine.

Simona Halep, campioana ultimelor două ediții ale turneului, a rezumat într-o propoziție importanța turneului Mutua Madrid Open în tenisul de astăzi: ”Câștigarea celor două trofee consecutive la Madrid îmi arată că pot aspira la mai mult în acest sport”.

Serena Williams nu va participa la turneul Premier Mandatory de la Madrid, organizat de Ion Ţiriac. Fostul lider mondial se află în SUA, unde se antrenează alături de Patrick Mouratoglou, şi a dezvăluit într-un interviu pentru New York Times că următorul turneu la care va participa va fi, cel mai probabil, cel de la Roma.

Schimbul de replici Țiriac vs Serena: ”Cu tot respectul, dar Serena Williams are 36 de ani şi 90 de kilograme! Aş vrea să văd altceva, aş vrea să mai văd o jucătoare precum Steffi Graf”, a spus Țiriac pentru site-ul spox.com. “Voi vorbi cu el, credeți-mă! O să am o discuție cu el. Este un comentariu ignorant, o declarație sexistă! Poate că este un om ignorant”, a reacționat Serena în NT Times.

Roger Federer îl înfruntă pe Ion Țiriac. De ce refuză elvețianul să joace pe zgură. Nici Serena Williams nu joacă la Madrid

aACTUALIZARE 2 mai. Ciupercuță într-un picior, ghici Simona Halep ce-i!

La muncă!

ACTUALIZARE 2 mai. Primul antrenament pe arena centrală.

ACTUALIZARE 2 mai. Simo a făcut un puști fericit.