Petra Kvitova n-a acuzat oboseala și învins-o clar pe Lesia Tsurenko, în primul tur la Madrid. Replica Mihaelei Buzărnescu.

Kvitova, locul 10 WTA, triumfătoare ieri la Praga în fața româncei Buzărnescu, n-a acuzat oboseala și a câștigat net în seara asta, scor 6-1, 6-2 cu Tsurenko. Asta în timp ce ”Miki” a fost ”moale”, astăzi, cu Maria Sharapova, capotând clar, scor 4-6, 1-6.

”Am cerut să joc mai târziu, Kvitovei i-au dat ultimul meci, mie mi-au spus că atât s-a putut face. Nu am încă stofa de top 10 sau rezultate anterioare ca să am asemenea pretenții. M-am antrenat doar 30 de minute, înainte de meci”; a declarat Buzărnescu, pentru trimisul special al ”Gazetei Sporturilor”.

”Ea a jucat bine, a servit puternic. Am fost aproape în primul set. Îmi pare puțin rău de tablou și că am picat așa, venind sâmbătă seara târziu din Praga și jucând deja a doua zi. Poate că o zi în plus m-ar fi ajutat, dar asta e”, a spus Mihaela despre partida cu Sharapova, de pe arena ”Arantxa Sanchez”.