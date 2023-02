Pe 29 iunie 2022, Marian Iancu, fostul patron al celor de la Poli Timișoara a fost eliberat după ce a ispășit opt ani de închisoare.

Acesta a fost trimis în judecată în 2006, la un an după ce Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a descoperit că Marian Iancu şi alte opt persoane ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 1,356 miliarde de lei.

Pe 14 octombrie 2014, la Curtea de Apel București, Marian Iancu a fost condamnat la 12 ani de închisoare, în dosarul RAFO, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Apoi, pe 8 iunie 2015, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la 14 ani de închisoare pentru înșelăciune și spălare de bani.

Iancu a fost obligat să înapoieze statului 150 de milioane de dolari şi 18 milioane de euro. În spatele gratiilor au ajuns şi fratele său, Octavian Iancu, dar şi fostul său asociat, Constantin Mărgărit, care au primit câte 10 ani de închisoare.

Marian Iancu, de la 140 la 104 kilograme

După mai bine de șapte luni de la eliberarea condiționată, Marian Iancu a apărut pentru prima dată invitat într-o emisiune, la „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, mult schimbat față de perioada în care era implicat în fotbal.

„Am slăbit voit, dar e de bine. Lucrurile s-au întâmplat spre binele meu și mai culegem și lucruri bune din toate cele rele. Am slăbit pentru că a trebuit să slăbesc. Aveam 140 de kilograme când am intrat și am ieșit cu 104. Am luat deja două, trei kilograme în șapte luni și nu e mult. Acolo mâncarea n-are niciun gust. Era și un magazin, ai ce să-ți cumperi, chiar dacă nu se compară cu ce aveai acasă”, a explicat Iancu la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia

Recomandări Schimbări în legile drogurilor: cresc pedepsele pentru trafic, nu cresc cele pentru consum propriu

„N-am plâns niciodată în acești 8 ani”

Acesta a stat șapte ani închis la Rahova și ultimul an de detenție la petrecut la Jilava. „N-am plâns niciodată în acești 8 ani, chiar dacă probleme au fost. N-am cedat niciodată. Nu sunt tipul ăsta de om. Poate nu e bine. Eu mă încarc cu situația dată, am un moment de buimăceală, nu panică, apoi caut soluția și ies din treaba aia. Cu tot cu armată, zece ani din viață i-am irosit cu ghilimele de rigoare. I-am stat cazon”, a spus fostul patron al lui Poli.

Șapte ani patron la Poli Timișoara, Marian Iancu nu se mai gândește să investească în fotbal din postura de principal finanțator.

„Poate doar acționar minoritar. Mi-e greu să zic că o să stau departe de fenomen. Dar poate, cândva, o să mă lege ceva de Rapid sau Timișoara. Fotbalul înseamnă bani, iar acționarul unui club de fotbal în România are o obligație majoră. Acela să investească bani! Ca să-ți faci o echipă pentru un obiectiv trebuie să investești bani”, a mai precizat Iancu.

GSP.RO S-a despărțit de „Giba”, după ce a aflat că are două amante. Ce spune acum marea campioană a României despre divorț

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro BREAKING Nicușor Dan, acuzat de abuz în serviciu și favorizarea unor persoane. ANI a sesizat Parchetul

Viva.ro Ce s-a întâmplat cu Ovidiu Cuncea, după ce a apucat-o pe calea bisericii și s-a despărțit de soție. Chiar el a spus tot: 'M-am...'

Observatornews.ro Primele măsuri după cutremurul de 5,7 din Gorj. O familie care trăieşte lângă epicentru prezintă cum arată locuinţa: "Riscăm să murim în casă"

FANATIK.RO El este cerșetorul român care a dat lovitura la loto. Ce a făcut prima oară după ce a ridicat banii. „Nevastă-mea nu mă crede”

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2023. Peștii sunt constrânși din mai multe direcții să își gândească foarte bine mișcările viitoare și e un lucru bun

PUBLICITATE Primul program GRATUIT de testare genetică pentru copiii diagnosticați cu cancer