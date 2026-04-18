„El și Dado erau «criminali»”

„Era genial omul și, clar, parte integrantă a echipei. Orice să facă economie, să se simtă băieții bine, să fie atmosferă. 14 ani am fost cu el. Nea Marin și Vladimir «Dado» Arnautovici (n.r. – fost antrenor și jucător al ploieștenilor, decedat în 2015, la doar 43 de ani) erau «criminali»”, a rememorat Alex Iacobescu, fost manager general al echipei, azi implicat la secția de baschet de la Dinamo.

Marin Stelian, căruia i se spunea și „Nea Marin miliardar”, a fost „complicele” perfect. El conducea și microbuzul sau autocarul cu care adversarii europeni erau luați de la aeroport.

Cum au făcut francezii de la Toulon două ore și 30 de minute de la Aeroportul Otopeni la Ploiești

„Super șofer, am făcut toate deplasările cu el”, își amintește și Ionuț Georgescu, fost președinte al clubului prahovean.

„Când Hyeres Toulon a venit la Ploiești, după ce ne-au tratat rău în Franța, Nea Marin făcea parte din «plan». Așa că a luat echipa franceză, a oprit aerul condiționat în autocar și i-a dus la Ploiești în două ore și 30 de minute, mergând mai întâi la Bușteni, Sinaia, Comarnic… și frumoasa Vale a Prahovei. Engleza lui «inexistentă» era… perfectă. Nu-i păsa deloc. Și râdea când i-a dus înapoi la Otopeni, două zile mai târziu în 40 de minute”, a povestit Ionuț Georgescu, azi director tehnic la Lucentum Alicante, în Spania.

În ciuda „șicanelor”, în 2008, campioana României a ratat calificarea în grupele FIBA Eurocup Challenge, chiar dacă a învins pe pe Hyeres Toulon la Ploiești, scor 77-67, deoarece francezii au câștigat la o diferență mai mare prima partidă din turul 2 preliminar, 103-77.

Istoria îl va ține minte ca singurul șofer din istoria baschetului european care mergea la Zlatibor și încerca, cel puțin în prima zi, să se antreneze cu echipa, alergând câteva ture, apoi terminând pe bicicletă și cerându-i lui Virgil Iordache un masaj. Și singurul șofer care a apărut în toate fotografiile de titlu! Unic! – Ionuț Georgescu

Apa de munte și când antrenorul i-a furat autocarul

De fiecare dată când mergeam spre Brașov, oprea pe pe la Comarnic, unde e o fântână cu apă de munte. Oprea și stăteam să-și umple vreo 20 de bidoanele la 5 litri”, își aduc aminte și foștii jucători.

„Hai, nea Marine, iar mergem cu spatele?!”, era gluma favorită a lui Cătălin Burlacu și a colegilor lui.

Într-un cantonament la Zlatibor (Serbia), antrenorul Arnautovici i-a furat cheile și a scos autocarul din parcare, de a crezut „nea Marin” că i-a fost furat!

„Până zburați la Cluj-Napoca, ajungeați mai repede cu mine”

Înființată în 1996, firma lui Marin Stelian a fost radiată în acest an. „E o întreagă istorie, cum am trecut de la Isuzu, care ne zgâlțâia de ne lua mama naibii, la autocare mari, de care nea Marin era foarte mândru”, spun foștii conducători.

Cel mai supărat era când Asesoft a crescut, iar echipa mergea cu avionul în deplasări. „Până aterizați, până coborâți, până vă vin bagajele… ajungeam eu mai repede la Cluj-Napoca”, spunea Marin Stelian.

E o chestie așa, pentru toți șoferii de autocare: în spatele fiecărei campioane e un șofer priceput!

„Nea Marin” avea două fete, iar cei de la Asesoft își aduc aminte că „Dani și «Cristi» puteau conduce autocare. Nu mai știu exact dacă am mers cu amândouă, dar sută la sută una dintre ele a condus mașina în deplasări”.

Anul trecut, la invitația „căpitanului” Cătălin Burlacu, jucătorii cu care CSU Asesoft a cucerit FIBA Europe Cup în 2005, 75-74 în finala cu Lokomotiv Rostov (Rusia), s-au reunit la Ploiești. Pe 10 aprilie 2005, acum fix 21 de ani, prahovenii câștigau primul trofeu european din baschetul masculin românesc la nivel de echipe de club.

Înființat în 1998, clubul CSU Asesoft, a cucerit 11 titluri, 6 Cupe, o Supercupă și FIBA Europe Cup între 2004 și 2015. Echipa s-a desființat după problemele cu legea ale finanțatorului Sebastian Ghiță.

