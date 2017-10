Mișcări de trupe în Ardeal. CFR Cluj l-a ratat pe Bănel, ”U” Cluj trage de Cociș.

Mijlocașul de 34 ani este liber de contract din noiembrie 2016. Atunci, Cociș s-a despărțit de americanii de la Chicago Fire. Vinerea trecută, fostul internațional a urmărit meciul Universității cu Sănătatea (0-0), desfășurat la Baza Sportivă Clujana.

„Nu a fost nimic special. Era în Cluj și a venit să urmărească meciul. Noi ne-am dori să revină. Cum să nu vrem? Nu știm ce se va întâmpla. Poate din vară. Depinde ce își va dori și el. Dacă mai joacă, dacă nu mai joacă”, a declarat Sabău, pentru ZIUA de CLUJ.

Răzvan Cociș a debutat la echipa de seniori a „studenților” în 2001. În 2004 s-a transferat în Moldova, la Sheriff Tiraspol. De-a lungul carierei a mai trecut pe la Lokomotiv Moscova, Poli Timișoara, Al-Nassr, Karpaty Lviv, FC Rostov și FC Hoverla Uzhhorod. Din 2014 și până în 2016 a jucat în Major Soccer League, la Chicago Fire.

Cociș are în palmares trei campionate (2005, 2006 și 2007), o cupă (2006) și două supercupe (2004, 2005) ale Republicii Moldova cu Sheriff Tiraspol. Fotbalistul clujean a mai luat Cupa Rusiei (2007) cu Lokomotiv Moscova.

CFR Cluj a câștigat, la finalul săptămânii trecute, amicalul cu Aris Limassol, echipa la care joacă Bănel Nicoliță (32 de ani) și Marius Alexe, scor 2-1, și Dan Petrescu recunoaște că și-ar fi dorit să-l transfere pe fostul stelist.

”Bănel este un jucător extraordinar. Sincer, am vrut să-l am aici, spun adevărul, dar am primit informații greșite despre el”, a declarat Dan Petrescu.

CFR Cluj a transferat de la venirea lui Dan Petrescu nu mai puțin de 20 de jucători. Ultimul venit este chinezul Lu Yuefeng (21 de ani), acesta fiind primul jucător din China care va evolua în Liga 1.