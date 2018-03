Porto a învins-o pe Sporting, în derby-ul etapei a 25-a din Portugalia. ”Dragonii” s-au distanțat în clasament.

Trupa lui Sergio Conçeicao s-a distanțat în clasament. Are 67 de puncte, cu 21 de victorii și 4 remize. Gruparea lui Jorge Jesus are 59 de puncte, fiind pe locul 3, dar la egalitate cu Benfica Lisabona, care are meci, sâmbătă, cu Maritimo.

Primele două echipe merg în Liga Campionilor, locurile 3-4 trimit în Liga Europa, iar ultimele două retrogradează direct. Prima ligă conține 19 formații.