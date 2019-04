În fața rivalului venit de la Harare, care este cu doi ani mai experimentat decât el, bucureșteanul nu s-a lăsat copleșit de emoțiile debutului. A câștigat cu 6-3, 7-5 partida cu Mehluli Don Ayanda Sibanda, întinsă pe durata unei ore și 14 minute. Jocul nu s-a transmis la TV, putând fi urmărit doar de spectatorii prezenți în sala din Piatra-Neamț.

Cifrele din această perioadă anunță un jucător de perspectivă, care are însă nevoie de susținere. Ca junior, Jianu a fost, în 2019, semifinalist la Australian Open atât la simplu, cât și la dublu.

”A fost foarte frumos la Cupa Davis, o experiență plăcută. Dacă scorul general ar fi fost 2-2, scenariul era să intre Dragoș Dima în ultima partida. Mă așteptam să joc, la 3-1 pentru noi. Eram pregătit. De când eram mic îmi doream să apuc o astfel de zi. Mă uitam la televizor la Andrei Pavel, la Gabi Trifu, apoi la Adi Ungur și la Victor Hănescu și îi vedeam jucând în Cupa Davis”, spune Jianu.

”Anul acesta este foarte important pentru mine, fac trecerea la seniori. Voi mai juca doar turneele de Grand Slam, la Roland Garros, la Wimbledon și, probabil, la US Open.

Sper să depășesc performanța de la Australian Open. Pe zgură, am șanse destul de bune să câștig, doar am crescut pe această suprafață până la 14 ani, cât timp am fost în România”, spune sportivul care învață la Colegiul Național ”Emil Racoviță”, unde este elev în clasa a XI-a. Turneul parizian are loc în intervalul 26 mai – 9 iunie.