Revolta antrenorilor de la Dinamo, după ce Adrian Boingiu s-a lăudat că l-a descoperit pe Ștefan Radu. ”Omul aberează la greu. Se răscolește nea Titi Frățilă în mormânt”. Antrenorul federal, acuzat că a fost ”sacoșar”!

Aflat pe cai mari Under 19, selecționerul Adrian Boingiu şi-a dat cu părerea despre situația lui Ștefan Radu (31 de ani), care refuză convocările la naționala de seniori. Boingiu a lucrat cu lazialul la loturile de juniori, însă își atribuie și rolul de formator al fundașului. Numai că apărătorul a fost descoperit și a învățat abecedarul fotbalului la Dinamo, cu doi antrenori cunoscuți.

Se consideră ”tatăl” jucătorului

”Eu am reuşit să vorbesc cu Ştefan Radu după aproape zece ani, am avut o relaţie foarte apropiată cu el. Pe el l-a promovat Rednic, după ce stătuse aproape un an pe bancă la Dinamo. I-am zis: «ţine minte ce-ţi zic. Ai doi taţi, din punctul meu de vedere! Unul probabil că am fost eu, când erai mic şi al doilea este Mircea, care ţi-a dat încredere te-a băgat să joci».

După care, după o perioadă de timp n-am reuşit să vorbesc deloc cu el. De ce? Pentru că într-un anumit moment am încercat să vorbesc cu el legat de echipa naţională. Nu mi-a spus nimic atunci şi nici nu am mai vorbit. Adică îl sunam, nu răspunde şi am rămas aşa cu un gust amar. Este singurul jucător din generaţie cu care n-am putut să vorbesc, eu căutându-l, nu el”, s-a lăudat Boingiu (foto), la Telekom Sport.

Frățilă îl punea să bată mingea la perete

Istoria lui Ștefan Radu diferă de cea enunțată de Boingiu. Băiatul născut în Colentina a fost descoperit de Constantin ”Titi” Frățilă, iar o altă bună perioadă a lucrat cu un cunoscut antrenor de copii și juniori de la Dinamo, Vasile Ghiță, cel care l-a șlefuit și pe Daniel Prodan, la juniorii Victoriei București.

”Pe Fane Radu îl puneam să bată mingea la perete, să dea cu latul, până nu mai putea! Apoi, l-am pus să exerseze lovituri libere. El bate foarte bine loviturile libere de pe partea dreaptă, dar la Dinamo nu are loc de Claudiu Niculescu”, povestea, în timpul vieții, regretatul Frățilă.

Boingiu are ”boala Lucescu”

Afirmațiile lui Frățilă sunt întărite de un al tehnician din curtea ”câinilor”.

”Omul ăsta (n.r. – Boingiu) aberează la greu. Se răscolește în mormânt nea Titi Frățilă. Are palpitații profesorul Vasile Ghiță, când vede și aude ce spune acest individ. Și eu l-am avut patru luni pe Marica la Dinamo. Pot să spun că l-am format eu pe Marica? Oamenii ăștia n-au măsură! Genul de antrenori care i-au descoperit ei pe toți, gen Lucescu. Cum să-l formeze Boingiu pe Ștefan Radu. Jucătorul a venit direct la loturile naționale sau mai întâi a trecut pe la o echipă de club?

Ei au descoperit tot fotbalul românesc. Acest Boingiu – care vine de pe la Sfântul Pantelimon și are ceva proptele, se spune că este rudă cu lectorul universitar Viorel Cojocaru (n.r. – coordonatorul cărților atribuite condamnaților din Dosarul Transferurilor) – este un antrenor care a venit la loturile de juniori, a plecat, s-a tot plimbat între federație și diverse cluburi.

El se tot laudă că i-a format și pe Mitea, și pe Marica, pe toți el i-a format. Nu mai ai loc de acest individ în fotbalul românesc”, acuză un antrenor cu ștate vechi la Dinamo.

Ghiță nu comentează. Boingiu, acuzat în 2010 că parca mașina în spatele porții!

Contactat telefonic, Vasile Ghiță a refuzat să vorbească despre Radu Ștefan, la fel cum a refuzat să spună ceva despre șocanta dispariție a lui Daniel Prodan. ”Ce să spun? Să spună fiecare ce vrea. Eu nu mai zic nimic! Încă plâng după Didi”.