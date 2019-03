România a cucerit cele patru titluri mondiale la handbal masculin în luna martie. ”Noi nu concepeam să pierdem”

Luna Mărțișorului este luna handbalului românesc. În această lună vestitoare a primăverii, România a intrat în istoria handbalului mondial, reușind să devină prima națională de pe mapamond care cucerea CM de patru ori (1961, 1964, 1970 și 1974).

O performanță uluitoare, în condițiile în care campionatul național se disputa în aer liber! ”Am cucerit patru titluri mondiale jucând afară! Asta pentru că, până în 1977, campionatul național de handbal se disputa în aer liber, pe terenuri de bitum sau de zgură. Noi în martie ieșeam pe teren, în ploaie, lapoviță, vânt puternic sau frig, să ne antrenăm. Și cu toate astea am reușit să dominăm în acea perioadă handbalul mondial”, a declarat, pentru Libertatea, Ștefan Birtalan.

Campion mondial cu România în 1970 și 1974, Birtalan și-a reamintit finalele pe muchie de cuțit cu Republica Democrată Germană.

”În 1970, la Paris, au fost nevoie de două reprize de prelungiri ca să ne impunem în fața nemților. După 10-10 și 11-11 în prima repriză de prelungiri, am câștigat-o pe a doua cu 2-1 și în final am cucerit trofeul cu 13-12. A fost un moment unic, fiind primul meu titlu mondial, în condițiile în care eram și cel mai tânăr din lot. Peste 4 ani, am jucat finala tot cu RDG, de data asta la ei acasă. Nemții au spus: «Trebuie să-I batem pe români. Nu mai au scăpare!». Nu știau însă că nici noi nu concepeam să pierdem. Și i-am bătut din nou, în timpul regulamentar acum, cu 14-12”, a rememorat cel care a devenit golgheterul CM 1974 cu 43 de reușite.

România a cucerit cele patru titluri mondiale la handbal masculin în luna martie. ”Premiile erau derizorii”

Pe atunci, ”premiile erau derizorii”, dar nu contau, pentru că ”toți intram pe teren numai cu gândul la victorie. Nu exista altă variantă, așa eram formați ca sportivi și ca oameni”. În plus, după cum își amintește cel mai bun handbalist al lumii din 1974, 1976 și 1977, ”dacă pierdeam, de supărare nu ieșeam două zile din casă!”.

Despre actuala națională a României calificată din 1996 la CM doar în 2009 și 2011, Ștefan Birtalan nu are cuvinte de laudă, nici de reproș. ”Sunt pesimist că va ajunge iarăși în elita handbalului mondial”, sună verdictul fostului mare handbalist.

Iar salvarea handbalului masculin românesc nu poate veni, în opinia lui Ștefan Birtalan, decât de la tânăra generație.

”Avem nevoie de câți mai mulți copii care să vină și să facă sport. Am deschis de doi ani o școală de handbal care-mi poartă numele și la care sunt înscriși 50 de copii între 5 și 10 ani. E un început, dar, la nivelul acestei țări, avem nevoie de peste o mie de astfel de școli. Trebuie să fie totul organizat, iar sportul să devină o prioritate națională. Doar așa vom fi iarăși ce-am fost”, a conchis omul inclus în topul mondial al celor mai buni handbaliști din toate timpurile.

