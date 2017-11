Nationala de rugby a Romaniei intalneste Tonga sambata, 25 noiembrie, in ultimul meci test al lunii. Partida va avea loc la ora 18:00, pe Stadionul National Arcul de Triumf si va fi transmisa in direct pe Telekom Sport 2.

ROMÂNIA – TONGA 20-25

Romania si Tonga se vor intalni pentru a treia oara in istorie, fiecare echipa trecandu-si in cont cate o victorie, 19-18 pentru Stejari in 2013 si 21-16 pentru Tonga in 2015.

La conferinta de presa care a avut loc astazi, la sediul FRR, au participat Alin Petrache, presedintele forului de specialitate, antrenorii si capitanii celor doua formatii.

„Incheiem anul cu un meci important, care ne poate ridica in clasamentul mondial. Am castigat si am si pierdut in fata reprezentativei Tonga, speram ca maine sa reusim sa fim din nou victoriosi. As vrea sa transmit multumirile si recunostinta mea suporterilor, care ne-au fost alaturi intr-un numar mare saptamana trecuta si care au fost sursa de energie pentru obtinerea victoriei. Felicit colectivul tehnic si pe jucatori pentru munca lor, am incredere ca intalnirea cu Tonga ne poate ajuta in obtinerea unei mai bune pozitionari internationale. Toate meciurile sunt importante. Tonga are un stil de joc rapid, insa presiunea va veni din faptul ca acesta este ultimul meci al anului, decisiv, care ne poate ajuta sa ne pozitionam inaintea Italiei. Sper sa nu ratam aceasta ocazie”, a declarat Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby

“Este totdeauna o placere sa joci impotriva unor echipe bune, pe cat de dificil, pe atat de util este. Va fi un meci diferit de cel cu Samoa, insa si el foarte fizic, in care speram sa jucam cu totii mai mult rugby. Au plecat 4 jucatori experimentati, insa aceasta este sansa tinerilor de a se afirma, ocazia lor de a demonstra ca pot face fata standardelor campaniei de calificare la Cupa Mondiala. Esential este sa jucam in fata unor adversari valorosi, tari din primul esalon valoric mondial, pe care ii intalnim de obicei doar in cadrul Cupei Mondiale. Este important clasamentul si felul in care evoluam in el, insa cel mai important este sa crestem calitatea jocului”, a spus Lynn Howells, antrenorul Romaniei.



“Am demonstrat adversarilor nostri saptamana trecuta si speram sa dovedim si acum, ca este foarte greu sa te impui in fata noastra acasa. Maine stim ce ne asteapta, ne cunoastem adversarii, le stim stilul de joc, suntem pregatiti pentru confruntare si pentru ambitia izvorata din cele 2 infrangeri pe care le-au suferit deja. Au o dorinta apriga de a castiga, dar cu siguranta dorinta noastra este si mai mare, jucam in fata celor care ne iubesc, le-am simtit prezenta si apreciat incurajarile si ne propunem sa invingem pentru ei”, a spus Stelian Burcea, capitanul Romaniei.

“Ne-am pregatit bine, in ciuda faptului ca suntem dezamagiti de infrangerea cu Japonia. Stim ca Romania a facut un meci bun contra Samoa, suntem pregatiti pentru o inclestare fizica, va fi cu siguranta extrem de dificil. Multumim Federatiei Romane de Rugby pentru ospitalitate, este mereu o placere sa ne aflam aici.”, a spus Siale Piutau, capitan Tonga.



“Am avut o saptamana de antrenamente bune, insa ne asteptam la o partida grea, foarte fizica. Jucatorii se bucura de aceasta vizita si isi propun, firesc, sa dea tot ce au mai bun pentru victorie. Punctele sunt importante, insa miza meciurilor test este victoria, victoria pentru care trebuie sa facem totul maine”, a spus Keu Siaosi Toutai

Pentru partida de maine, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra in teren. Capitanul Stejarilor va fi Stelian Burcea, iar in ceea ce priveste provenienta jucatorilor din primul XV, 2 joaca la echipele din Franta, 1 in Anglia, 4 la Timisoara Saracens, 3 la CSA Steaua, 3 la Stiinta Baia Mare si 2 la CSM Bucuresti. In echipa Stejarilor se vor afla in fata debutului Adrian Motoc (21 ani), Fili Lomani si Kuselo Moyake, ultimul evoluand doar pentru nationala rugby 7 a Romaniei.



Romania:

1. Mihaita Lazar (Castres), 2. Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 3. Alexandru Tarus (Sale Sharks), 4. Johann Van Heerden (CSM Stiinta Baia Mare), 5. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 6. Cristi Chirica (CSM Stiinta Baia Mare), 7. Vlad Nistor (Albi), 8. Stelian Burcea (C) (CSM Bucuresti), 9.Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 11. Ionut Dumitru (CSA Steaua), 12. Sione Fakaosilea (CSM Stiinta Baia Mare), 13. Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14. Fonovai Tangimana (Timisoara Saracens), 15. Marius Simionescu (Timisoara Saracens). Rezerve: 16. Florin Bardasu (CSM Stiinta Baia Mare), 17. Ionel Badiu (Timisoara Saracens), 18. Alexandru Gordas (CSA Steaua), 19. Adrian Motoc (Racing 92), 20. Kuselo Moyake (CSA Steaua), 21. Tudorel Bratu (CS Dinamo), 22. Jack Umaga (Timisoara Saracens), 23. Fili Lomani (CS Dinamo)

Tonga

1. Latu Talakai (Waikato),2.Sione Lea (Taranaki), 3.Paea Faanunu (Dax), 4. Leva Fifita (Waikato), 5. Steve Mafi (Castres), 6.Sione Kalamafoni (Leicester), 7. Fotu Lokotui (Counties), 8. Maama Vaipulu (Castres), 9. Sonatane Takalua (Newcastle), 10.George Taina (Bombay), 11. Cooper Vuna (fara echipa), 12. Siale Piutau (Bristol)(C), 13. Nafi Tuitavake (Northampton), 14. Penikolo Latu (Waikato), 15. Ateli Pakalani (Leicester) Rezerve: 16. Sione Lolohea (Pakuranga), 17. Jethro Felemi (Northland), 18. Leo Halavatu (Angouleme), 19. OneHunga Kaufisi (Western Force), 20. Dan Faleafa (Colomiers), 21. Sione Vailanu (Hihifo), 22. Suke Tuumotooa (University), 23. David Halaifonua (Gloucester) Antrenor: Kefu Rodger Siaosi Toutai