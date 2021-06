Campioana din 2018 de la Paris spune că a avut două rupturi musculare, nu una, cum anunțase inițial, și este în continuare indisponibilă.

„Momentele de la Roma au fost într-adevăr grele pentru că din nimic mi s-a întâmplat această ruptură. Nu am anticipat-o absolut deloc”, a declarat Simona pentru Eurosport.

Halep a continuat: „Mi s-a părut imposibil că stând la retur se poate întâmpla o ruptură musculară. Chiar am avut două. Prima este mult mai profundă, a doua este la suprafață, dar amândouă sunt destul de periculoase. Am acceptat această accidentare și sunt destul de pozitivă, pentru că știu că dacă ești pozitiv și ai încredere te poți vindeca mai repede și am început deja proesul vindecării”.

Fostul lider mondial recunoaște că îi este greu să stea departe de tenis.

„De obicei, nu sunt în această perioadă acasă, dar din păcate, anul acesta m-am accidentat. Este diferit față de anul trecut, pentru că anul trecut nu se jucau turnee. Atunci a fost mai ușor de gestionat, dar acum sufăr puțin, toată lumea e la turnee, iar eu sunt acasă”, a precizat Simona.

Nu pot nici să mă antrenez, pentru că accidentarea este încă la început. Va trebui să mai stau o perioadă fără tenis, fără alergare, pentru că mușchiul încă nu s-a sudat. E greu, pentru că nu sunt obișnuită să stau în mijlocul sezonului acasă și să nu fac nimic. Simona Halep, pentru Eurosport:

Simona Halep a afirmat că obiectivul ei este să fie aptă pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate în perioada 23 iulie – 8 august. Sportiva și-a propus să câștige o medalie în Japonia. Până la JO, ar mai fi turneul de la Wimbledon, care începe pe 28 iunie.

Turneul feminin de la Roland Garros a rămas și fără primele două favorite. După retragerea japonezei Naomi Osaka, 2 WTA, după ce a trecut de turul inaugural, joi, 3 iunie, a abandonat și australianca Ashleigh Barty.

Liderul mondial s-a retras de pe teren, accidentată, în momentul în care era condusă de poloneza Magda Linette (45 WTA) cu 6-1, 2-2, într-un meci din turul doi.

