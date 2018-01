Simona Halep – Ying Ying Duan, în optimile turneului de la Shenzen. Meciul se joacă miercuri

Simona Halep – Ying Ying Duan, în optimile turneului de la Shenzen. Simo a făcut o conferință legată de finalul contractului cu sponsorul ei.

Simona Halep s-a calificat în turul 2 de la Shenzhen Open după victoria contra americancei Nicole Gibbs 6-4, 6-1.

În meciul urmator, Simona o va întâlni pe chinezoaica Ying Ying Duan, locul 91 WTA. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, anul trecut la Eastbourne, partida fiind adjudecată de Simona.

Simo a vorbit la conferință de după victoria cu Gibbs legată de finalul contractului cu sponsorul ei.

„Cu Adidas s-a terminat. Ieri a fost ultima zi în care am purtat echipament Adidas. Nu am nimic în acest moment. Managerul meu se ocupă de această problemă, eu nu am nicio idee”, a spus Halep. Din câte se pare, Simo negociază cu Nike.