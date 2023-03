Sorana Cîrstea a câștigat un prim set complicat, în care sportiva din Cehia a condus, la un moment dat, cu 5-3.

În setul 2, Sorana nu i-a lăsat nicio șansă adversarei, reușind un 6-1 clar, după ce a câștigat cinci ghemuri consecutive.

Sealed with an ACE ?@sorana_cirstea is back in the last 16 in Miami after 10 years! #MiamiOpen pic.twitter.com/va1U7rR9xu