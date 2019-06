Drama prin care trece Gabriel Bălăcean, un adolescent de 15 ani din București căruia o malformație genetică îi macină trupul, nu i-a lăsat indiferenți pe unii dintre marii foști fotbaliști ai României.

Gabriel Bălăcean are nevoie urgentă de 200.000 de euro pentru operație

În această seară, în Ștefan cel Mare, a fost un meci de gală menit să strângă fonduri pentru un puști cu mari probleme și care are nevoie urgentă de 200.000 de euro pentru o complicată intervenție chirurgicală.

Acțiunea caritabilă, care a fost transmisă pe Digi Sport, este făcută pentru elevul olimpic Gabriel Bălăcean, care are sindromul Klippel-Trenaunay.

Cazul lui este sprijinit de Fundația Ringier România. Au fost momente memorabile în acest Dinamo contra Rapid, cu parfumul altor vremuri, de glorie, pentru ambele grupări. A fost, inițial, un Lucescu contra Lucescu, amical, în familie, dar la eveniment a participat și Cornel Dinu, ca invitat special!

”Procuroru” a stat pe banca roș-albilor alături de Il Luce. Cei doi sunt legende ale clubului Dinamo, foști colegi, foști rivali, s-au certat, s-au împăcat, anii și înțelepciunea i-au adus împreună iar.

Echipa lui Dinamo, cu Cornel dinu în frunte

Dinu s-a întreținut amical și cu Răzvan Lucescu, care a stat pe banca tehnică a giuleștenilor. Au fost și glume între actorii principali ai evenimentului. Dialogul serii a fost în familie:

Mircea Lucescu: „Speranța (n.red arbitra meciului), vezi că ăla n-a fost gol valabil pentru Rapid! Eu știu că ești rapidistă de mică, dar nici chiar așa”

Răzvan Lucescu: „Alooo, banca lui Dinamo, dar intrările alea dure nu le vedeți? Așa puneți mereu presiune pe arbitri!”

Mircea Lucescu: „Vezi că poate intru pe teren! Asta va fi ultima soluție”.



Razvan Lucescu în timp ce dă indicații de pe bancă

Pe teren, au învins rapidiștii, mai tineri, mai proaspeți, iar Mircea Lucescu s-a prefăcut că a acceptat cu greu deznodământul. Răzvan și-a convins tatăl pentru armistițiu, iar seniorul l-a pupat părintește pe frunte pe omul care face istorie la PAOK Salonic, care tocmai a luat eventul în Grecia.

Moment din viața familiei

Răzvan Lucescu s-a impus din nou în fața tatălui său. Il Luce l-a sărutat, apoi au depănat amintiri.

Răzvan Lucescu l-a învins pe tatăl său

„Eram în galeria lui Dinamo, cu steagul în mână, prin 1977, iar tata revenea după ruptură. Când a intrat pe teren, a fost o bucurie generală, a mii și mii de oameni, m-au aruncat în sus și toată lumea era fericită că tata intră pe gazon. Aceasta este cea mai puternică amintire a mea aici”, a dezvăluit Răzvan.

„Jucam cu Crișul Oradea, era 4-1, aceeași pistă, același stadion. Am stat îmbrăcat civil în prima repriză, apoi m-am dezbrăcat și am intrat după pauză. A fost momentul în care am realizat că trebuie să mă las, să plec de la Dinamo, era momentul potrivit, în dragostea generală a tribunelor”, a rememorat Il Luce.

Gabriel trăiește de 12 ani un coșmar, chinuit de dureri insuportabile. Pentru a se putea trata de sindromul Klippel-Trenaunay care i-a mutilat un picior, băiatul are nevoie de 200.000 de euro

Meci caritabil pentru Gabriel, olimpicul susținut de Fundația Ringier România: ”Dăruim viață prin fotbal”. Mircea și Răzvan Lucescu vor fi din nou față în față, azi, ca antrenori pentru Dinamo 89 și Rapid 98

