”Când avea cinci luni, Gabi nu și-a mai putut mișca piciorul stâng. După radiografie, medicii i-au pus piciorul în ghips, dar după câteva zile, m-am reîntors cu el la spital, pentru că nu se simțea bine. Piciorul stâng era dublu în volum față de celălalt. Au zis că e de la ghips, că-și va reveni când va începe să meargă”, povestește mama băiatului, Oana Bălăcean, 37 de ani.

Timp de trei ani, Gabriel nu a fost diagnosticat

Din nefericire, verdictul medicilor care în urmă cu aproape 15 ani i-au pus piciorul în ghips avea să fie unul care nu s-a apropiat de primele semne ale sindromului Klippel-Trenaunay. La trei ani de acel moment – timp în care băiatul nu a primit nici un diagnostic -, Gabriel a făcut prima infecție puternică, pe fondul unei febre de 40 de grade și a unor dureri atroce. Abia atunci, mamei lui Gabriel i s-a spus că fiul său suferă de sindromul Klippel-Trenaunay.

”Până atunci am făcut turul spitalelor, ne trimiteau de la un medic la altul fără să ne spună ce are. La analizele pentru vase de sânge, la limfoscientigramă, au văzut că Gabi nu are canalul de drenare a limfei de la piciorul stâng, motiv pentru care se acumulează foarte multă limfă în corp, pe acea parte”, spune Oana Bălăcean.

Băiatul trăiește de 12 ani cu dureri groaznice

Au urmat 12 ani de dureri insuportabile. Piciorul stâng a continuat să se umfle, s-a deformat, iar maladia s-a întins până la organele genitale. Limfa în exces iese prin piele, precum o transpirație abundentă care nu poate fi oprită. Netratată, boala poate afecta, în timp, plămânii și poate provoca hemoragii masive.

”Gabi are dureri mari la coloană și la cap, trăiește în durere, dar nu se plânge. Pentru mine este un erou. Face drenări de limfă de două ori pe săptămână pentru a nu face infecții”, dezvăluie Oana Bălăcean calvarul prin care trece fiul său.

Gabriel e programat pentru operații la un spital din Paris

După căutări la spitale din toată lumea, Oana Bălăcean a primit un semn de la un medic francez care profesează la Cluj. Specialistul i-a prescris lui Gabi un tratament care să-l scape de durerile groaznice și să-l ferească de infecțiile ce-i pot fi fatale. Însă, pentru a spera la o viață ceva mai bună, Gabriel trebuie operat la Paris. Pentru a putea ajunge acolo, Gabriel are nevoie de 200.000 de euro.

”Am obținut o programare la Spitalul Cognacq-Jay. Specialiștii i-au recomandat o operație de chirurgie plastică reconstructivă a limfedemului scrotal și o sucțiune lipo-limfatică a piciorului stâng. Operațiile, cazarea și transportul costă cam 200.000 de euro. Speranțele ne sunt îndreptate spre aceia care pot să îl ajute pe Gabriel”, este strigătul de ajutor al mamei care își crește singură copilul bolnav.

Cei care doresc să îl ajute pe Gabriel, o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «GABRIEL».

Pentru sume mai mari se pot face depuneri în conturile Fundaţiei Ringier:

RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176- RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177- EURO, deschise la Raiffeisen Bank

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit către Ringier Foundation, Cod de identificare fiscală 22962839

*Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom Romania Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reţinută la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

ACȚIUNE UMANITARĂ FINANȚATĂ ȘI PUBLICATĂ DE FUNDAȚIA RINGIER

