Toate detaliile meciului Generația de Aur – Legendele Barcelonei / FOTO

După ani buni, din nou s-au auzit din tribunele unui stadion plin, așa cum a fost Cluj Arena sâmbătă seară, numele lui Hagi, Popescu, Adi Ilie, Contra sau Ioan Ovidiu Sabău. 25.000 de mii spectatori s-au bucurat de revenireA pe gazon a fotbliștilor care ne-au scos pe străzi de bucurie după succesele la turneele finale, iar ei nu au fost deloc zgârciți cu efortul și fazele spectaculoase. Asta cu toate că adversarii lor de la Barcelona au fost net superiori din punct de vedere al pregătirii fizice, ei antrenându-se în mod regulat.

Fotbaliștii ”Generației de Aur” au fost extrem de încântați că au jucat din nou în fața unui stadion plin.

” Suntem fericiți că am putut să facem față celor de la Barcelona și ritmului impus de ei. Plăcerea de a juca a rămas aceeași, le mulțumim oamenilor că au venit la stadion. Am încercat să facem fiecare cât am putut, important este că publicul a umplut stadionul. M-am simțit fantastic când mi-au strigat numele” – Gică Hagi, fost căpitan ”Generația de Aur”

”Suporteri au fost extraodinari, am simțit iubirea lor și recunoștința pentru ceea ce am făcut în perioada noastră bună. Când nu te țin picioarele, obosești repede, obosește și mintea. Acum am nevoie de o lună să merg mai puțin. Am jucat mult pentru oameni, îi respectăm pentru că ne iubesc” – Ioan Ovidiu Sabău, fost mijlocaș ”Generația de Aur”

” Mai merge un pic, mai putem cât de cât. Vreau să le mulțumesc oamenilor din tribună, a fost un sentiment plăcut să văd stadionul plin. Noi ne-am bucurat să jucăm din nou în tricoul echipei naționale. Am reușit câteva sprinturi, dar fără minge, fără pase, nu prea am avut ce să facem mai mult” – Ionel Ganea, fost atacant ”Generația de Aur”

Hagi a marcat în tricoul Barcelonei

Catalanii s-au impus cu 2-0, dar ambele goluri au fost marcate de români. Belodedici a deschis scorul printr-un autogol, iar în partea a doua a jocului, atunci când a schimbat tricoul naționalei și l-a îmbrăcat pe cel al Barcelonei, a punctat Gică Hagi. Cum era de așteptat ”Regele” a fost omul de creație atât pentru ”tricolori”, cât și pentru spanioli.

” Hagi păcat că n-a înscris în poarta cealaltă, dar s-a vorbit cu Prunea la pauză să-l lase să marcheze… S-a văzut ce poză a făcut la golul lui Gică” – Cosmin Contra, fost fundaș ”Generația de Aur”.

” “Hagi e brazilian! A rămas un fotbalist de mare calitate tehnică, ne-am bucurat să-l avem alături. A fost foarte frumos la Cluj” – Sonny Andersson, fost fotbalist Barcelona.

Contra așteaptă ca elevii săi să se transforme în altă ”Generație de Aur”

Selecționer al echipei naionale a României, Cosmin Contra a rezistat pe teren în meciul ”Generașiei de Aur” cu legendele Barcelonei. Fostul fundaș dreapta al ”tricolorilor” speră ca jucătorii pe care-i pregătește acum să se poată apropia de performanțele făcute de el și coechipierii lui.

”Sper ca generația pe care o conduc să se califice la turnee finale și să aducem iar oamenii la stadion. Atunci jucătorii erau la cel mai înalt nivel, jucau la echipe de top, acum avem puțini fotaliști la echipe cu nume și asta se vede. De când am venit la națională se observă o schimbare și suntem pe un drum ascendent” – Cosmin Contra, fost fundaș ”Generația de Aur”

” Așteptăm să vină acest grup care să scoată lumea în stradă de bucurie, să se califice la turneele finale, așa cum am făcut-o noi. Trebuie să avem încredere” – Ioan Ovidiu Sabău, fost mijlocaș ”Generația de Aur”

Crăciunescu: ”Mi-a fost necaz că tricolorii n-au marcat”

Partida de pe Cluj Arena a fost condusă la centru de fostul mare arbitru Ion Crăciunescu. Acesta a rezistat – eroic – după cum singur a glumit, ritmului impus de jucători pe teren și a recunoscut că a încercat să fie imparțial pe toată durata jocului.

”Am alergat cot a cot cu jucătorii, dar e foarte greu să menții ritmul. Cum, necum ne-am descurcat. Am mai dat vreo 2-3 faulturi care nu erau, dar nu puteam să mă fac de râs. Suporterii au fost formidabili, m-am bucurat că s-a umput stadinul, era greu cu spaniolii. Mi-a fost necaz că nu am dat nici un gol, deși am avut 2-3 ocazii mari. N-am avut cum să fac ceva, nu eu trebuie să înscriu, ci băieții din națională” – Ion Crăciunescu, fost arbitru.