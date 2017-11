Tricolorul L.M.V., victorie la Ploiești în fața Lausanne UC. Echipa masculină de volei Tricolorului L.M.V. Ploiești a învins miercuri echipa elvețiană Lausanne UC, în meciul retur pentru calificarea în Challenge Cup. Aflați la a doua participare în această competiție, ploieștenii au obținut un scor pe seturi de 24-26; 18-25; 25-20; 25-21;15-11, însă au rămas la o distanță de un punct de calificarea în șaisprezecimi.

Partida s-a încheiat cu scorul general 3-2 pentru echipa gazdă, însă ploieștenii și-au încheiat parcursul în European Challenge Cup. Cu toate acestea, publicul s-a bucurat de un meci de volei jucat la nivel european și de o prestație importantă a Tricolorilor care au reușit să se impună în fața elvețienilor.

„Băieții noștri au luptat cu îndârjire pentru punctele obținute și, chiar dacă nu am reușit să ne calificăm, suntem mulțumiți că am avut o evoluție frumoasă în cadrul etapei. Faptul că am reușit să jucăm volei la nivel european și să învingem o echipă puternică, așa cum e Lausanne UC, ne motivează să revenim cu forțe proaspete în 2018 și să ajungem cât mai departe în Cupele Europene”, a delarat Sergiu Stancu, antrenor principal Tricolorul L.M.V.

Tricolorul L.M.V. rămâne una dintre echipele de top ale voleiului masculin din România, fiind clasată, în prezent, pe locul 2 în Divizia A1 masculin a Campionatului Național pe care este extrem de motivată să îl câștige. De asemenea, Tricolorii sunt calificați și în sferturile Cupei României, competiție pe care vor să o încheie, de asemenea, pe primul loc.

Suporterii Tricolorilor îi vor putea revedea pe voleibaliști evoluând într-un nou meci sâmbătă, 2 decembrie, atunci când vor juca împotriva CS Unirea Dej. Meciul va avea loc la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești, de la ora 18.00.

Mai multe detalii despre Tricolorul L.M.V. și evoluția echipei antrenate de Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu puteți găsi pe pagina de Facebook Tricolorul LMV Ploiești, ori pe pagina de Instagram a clubului, Tricolorul LMV Ploiesti.

Cine este Tricolorul LMV

Asociația Clubul Sportiv TRICOLORUL L.M.V. Ploiești a fost înființată în anul 2007 de către foști jucători de volei ai orașului Ploiești, cu scopul de a readuce voleiul ploieștean în elita sportului românesc. Afiliat Federației Române de Volei, clubul sportiv Tricolorul L.M.V., a format în 2012 o echipă de volei masculin care, în același an, a participat pentru prima dată la Campionatul Național de Volei, Divizia A2. În prezent, Tricolorul L.M.V. Ploiești joacă în Divizia A1 de Volei masculin și se află în topul celor mai performante echipe de volei.