Turul ciclist al Italiei 2018. ”Il Giro” începe în Israel. Etapele. Cine sunt favoriții ediției 101. Azi a fost prezentarea echipelor

Turul ciclist al Italiei 2018. ”Il Giro” începe în Israel. Etapele și rezultatele. Ediția 101 a Giro d’Italia înregistrează o premieră: pentru prima oară Turul ciclist al Italiei 2018 începe pe 4 mai, în afara Europei, la Ierusalim. În program sunt și miticele ascensiuni Etna, Zoncolan ori Finestre. Sosirea, pe 27 mai, la Roma, și nu Milano.

4 mai: Etapa 1 Ierusalim (Israel) – Ierusalim (Israel), 9,7 km (contratimp individual)

ACTUALIZARE 3 mai. Azi a avut loc prezentarea echipelor.

Un număr de 22 de echipe, cu cel mult 198 de ciclişti, vor participa la cea de-a 101-a ediţie a Turului Italiei, care va avea 21 de etape, cu o lungime totală de 3.562,9 kilometri, şi se va desfăşura între 4 şi 27 mai, având startul în Israel, la Ierusalim, şi încheierea la Roma, menţionează AFP.

Ediţia cu numărul 101 din Il Giro va avea două contratimpuri individuale (prima etapă şi cea de-a 16-a), şase sosiri în vârf (etapele cu numărul 6, 8, 9, 14, 18 şi 19) şi trei zile de pauză (7, 14 şi 21 mai).

Lupo Wolfie e mascota Il Giro din 2016.

Turul ciclist al Italiei 2018

4 mai: Etapa 1 Ierusalim (Israel) – Ierusalim (Israel), 9,7 km (contratimp individual)

5 mai: Etapa a 2-a Haifa (Israel) – Tel Aviv (Israel), 167 km

6 mai: Etapa a 3-a Be’er Sheva (Israel) – Eilat (Israel), 229 km

7 mai: zi de pauză

8 mai: Etapa a 4-a Catania – Caltagirone, 191 km

9 mai: Etapa a 5-a Agrigento – Santa Ninfa, 152 km

10 mai: Etapa a 6-a Caltanissetta – Etna, 163 km

11 mai: Etapa a 7-a Pizzo – Praia a Mare, 159 km

12 mai: Etapa a 8-a Praia a Mare – Montevergine di Mercogliano, 208 km

13 mai: Etapa a 9-a Pesco Sannita – Gran Sasso d’Italia, 224 km

14 mai: zi de pauză

15 mai: Etapa a 10-a Penne – Gualdo Tadino, 239 km

16 mai: Etapa a 11-a Assisi – Osimo, 156 km

17 mai: Etapa a 12-a Osimo – Imola, 213 km

18 mai: Etapa a 13-a Ferrara – Nervesa della Bataglia, 180 km

19 mai: Etapa a 14-a San Vito al Tagliamento – Monte Zoncolan, 181 km

20 mai: Etapa a 15-a Tolmezzo – Sappada, 176 km

21 mai: zi de pauză

22 mai: Etapa a 16-a Trento – Rovereto, 34,5 km (contratimp individual)

23 mai: Etapa a 17-a Riva del Garda – Iseo, 155 km

24 mai: Etapa a 18-a Abbiategrasso – Prato Nevoso, 196 km

25 mai: Etapa a 19-a Venaria Reale – Bardonneche, 181 km

26 mai: Etapa a 20-a Susa – Cervinia, 214 km

27 mai: Etapa a 21-a Roma – Roma, 118 km

Anul acesta, Turul ciclist al Italiei 2018 aduce o schimbare importantă: echipe sunt alcătuite din doar 8 rutieri.

UCI World Team

AG2R La Mondiale

Astana

Bahrain–Merida

BMC Racing Team

Bora–Hansgrohe

EF Education First–Drapac p/b Cannondale

Team Dimension Data

Groupama–FDJ

Team Katusha–Alpecin

LottoNL–Jumbo

Lotto–Soudal

Movistar Team

Mitchelton–Scott

Quick-Step Floors

Team Sky

Team Sunweb

Trek–Segafredo

UAE Team Emirates

UCI Professional Continental

Bardiani–CSF

CCC–Sprandi–Polkowice

Gazprom–RusVelo

Wilier Triestina–Selle Italia

Există patru tricouri distinctive: roz (clasamentul general), ciclamen (puncte), azur (munte) şi alb (cel mai bun tânăr, sub 26 de ani).

Vor exista bonificaţii de 10, 6 şi 4 secunde pentru primii trei clasaţi ai fiecărei etape în linie şi bonificaţii de 3, 2 şi 1 sec pentru primii trei clasaţi la sprinturile intermediare.

Câştigătorul competiţiei va obţine 115.668 euro. Valoarea totală a premiilor este de 1.500.010 euro.

Favoriții, conform cyclingstage.com

***** Chris Froome (Sky), Tom Dumoulin (Sunweb), Simon Yates (Mitchelton), Thibaut Pinot (FDJ)

**** Fabio Aru (UAE), Michael Woods (Cannondale), Miguel Ángel López (Astana), Esteban Chaves (Mitchelton)

*** George Bennett (Lotto Jumbo), Sergio Henao (Sky), Domenico Pozzovivo (Bahrain)

** David de la Cruz (Sky), Davide Formolo (Bora), Sam Oomen (Sunweb)

* Louis Meintjes (Dimension Data), Rohan Dennis (BMC), Wouter Poels (Sky)



Froome caută tripla coroană: Le Tour și Vuelta 2017 și Il Giro 2018!

Ciclistul britanic Chris Froome, cvadruplu câştigător al Turului Franţei, a declarat miercuri, cu două zile înaintea startului ediţiei 2018 a Turului Italiei, că nu a făcut “nimic rău”, iar toate reacţiile apărute după controlul său antidoping “anormal”, din toamna anului trecut, s-au datorat în primul rând lipsei de informaţii, precizează AFP. “Înţeleg că toată lumea are dreptul la o opinie şi înţeleg, de asemenea, că mulţi oameni sunt frustraţi din cauza lipsei de informaţii”, a explicat Froome, făcând aluzie, în special, la reacţia rutierului olandez Tom Dumoulin, deţinătorul titlului, care a criticat prezenţa britanicului la ediţia din acest an din Giro d’Italia, care va debuta vineri, la Ierusalim. “Este decizia sa de a fi prezent aici. Aşa cum am spus anterior, dacă aş fi fost în situaţia lui, eu nu m-aş fi aflat aici. Nu este un lucru bun pentru ciclism. Toată lumea ar fi dorit ca acest lucru (controlul antidoping anormal) să nu se producă, inclusiv Chris Froome. Nu ar trebui să pornim cu dubii sau incertitudine, poate că el va câştiga Gio şi câteva săptămâni mai târziu vor decide să-i retragă titlul (dacă va fi suspendat)”, a spus Dumoulin. Regulamentul Uniunii Cicliste Internaţionale (UCI) referitor la controalele antidoping anormale nu prevede, însă, sancţiuni retroactive. “Am încredere că oamenii vor împărtăşi punctul meu de vedere după ce vor avea la dispoziţie toate elementele procedurii, care ar trebui să fie confidenţială”, a mai adăugat Froome, aflat în cursa pentru realizarea triplei Turul Franţei-Vuelta-Giro. Ciclistul britanic, care va fi prezent în Turul Italiei pentru prima oară din 2010, a prezentat o concentraţie “anormală” de salbutamol cu ocazia unui control antidoping efectuat în luna septembrie, în cursul Turului Spaniei, fiind în continuare în aşteptarea unei decizii a tribunalului antidoping al UCI.

Principalii sprinteri: Elia Viviani, Jakub Mareczko, Niccolo Bonifazio, Danny van Poppel, Sacha Modolo, Giacomo Nizzolo, Sam Bennett, Ryan Gibbons.

Lista celor mai laureați rutieri

1. Alfredo Binda (ITA) 5 1925, 1927, 1928, 1929, 1933

Fausto Coppi (ITA) 5 1940, 1947, 1949, 1952, 1953

Eddy Merckx (BEL) 5 1968, 1970, 1972, 1973, 1974

2. Giovanni Brunero (ITA) 3 1921, 1922, 1926

Gino Bartali (ITA) 3 1936, 1937, 1946

Fiorenzo Magni (ITA) 3 1948, 1951, 1955

Felice Gimondi (ITA) 3 1967, 1969, 1976

Bernard Hinault (FRA) 3 1980, 1982, 1985

3. Carlo Galetti (ITA) 2 1910, 1911

Costante Girardengo (ITA) 2 1919, 1923

Giovanni Valetti (ITA) 2 1938, 1939

Charly Gaul (LUX) 2 1956, 1959

Jacques Anquetil (FRA) 2 1960, 1964

Franco Balmamion (ITA) 2 1962, 1963

Giuseppe Saronni (ITA) 2 1979, 1983

Miguel Indurain (ESP) 2 1992, 1993

Ivan Gotti (ITA) 2 1997, 1999

Gilberto Simoni (ITA) 2 2001, 2003

Paolo Savoldelli (ITA) 2 2002, 2005

Ivan Basso (ITA) 2 2006, 2010

Alberto Contador (ESP) 2 2008, 2015

Vincenzo Nibali (ITA) 2 2013, 2016

Turul ciclist al Italiei 2018 pleacă din Țara Sfântă în memoria legendarului Gino Bartali

De ce se pleacă din Israel? Cele trei etape din Țara Sfântă sunt în onorarea memoriei legendarului Gino Bartali, triplu învingător al cursei (1936, 1937, 1946), recompensat cu distincția “Drept între oameni”, care reprezintă o recunoaștere a meritelor excepționale ale “Piosului” în salvarea a sute de evrei de urgia nazistă din Al doilea Război Mondial. Cel care a scris istorie pe șosele, după duelurile epopeice cu Fausto Coppi, era curier al unor oameni de bine care făceau acte false pentru familiile oropsite, transportându-le, sub pretextul unor antrenamente, în cadrul bicicletei, scrie jurnalistul Lucian Oprea pe blogul său.

De la locurile sfinte, la sediul papalității, al Roma.

Alte starturi din afara Italiei

1965 San Marino

1966 Monaco

1973 Belgia (Verviers)

1974 Vatican (Roma)

1996 Grecia (Atena)

1998 Franța (Nisa)

2002 Olanda (Groningen)

2006 Belgia (Seraing)

2010 Olanda (Amsterdam)

2012 Danemarca (Herning)

2014 Irlanda de Nord (Belfast)

2016 Olanda (Apeldoorn)

2018 Israel (Ierusalim)

Turul ciclist al Italiei 2018, puncte de interes

Etapa a 6-a cuprinde cățărarea pe Etna, pe Monte Vetore, cu sosire la Observatorul astrofizic.

Etapa a 9-a se desfășoară pe pantele Muntelui Fortino, la intrarea în Praia A Mare, cu ascensiunea la sanctuarul Montevergine (17 km), din apropiere de Napoli, totul încheiat pe Gran Sasso d’Italia, acoperișul Abruzzilor (2.130 m) si un urcuș de 31 km.

Etapa a 14-a va fi marcată de sosirea pe Monte Zoncolan (1.750 m).

Etapa cu sosire în Cetatea Eternă nu va fi cronometrată! Va fi o paradă, pe Via dei Fiori Imperiali, în apropierea Coliseumului.

Citiți Tom Dumoulin a câștigat Turul Italiei, ediția 100. Ce premieră a stabilit ciclistul olandez