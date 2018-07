Turul Franței 2018. Organizatorii nu acceptă participarea lui Chris Froome. Decizia finală, miercuri!

Trei arbitri, unul ales de Sky, al doilea de ASO, organizatoare pentru Turul Franței 2018, şi al treilea de Comitetul Olimpic Francez, urmează să decidă marți, nu pe fond (controlul antidoping), ci în privinţa consecinţelor prezenţei lui Froome în Marea Buclă. Sentința ar urma să fie oficializată miercuri.



În regulamentul Turului Franţei (articolul 29), organizatorii au posibilitatea să refuze participarea unei echipe sau a unuia din membrii săi a cărui prezenţă ar fi de natură să afecteze imaginea sau reputaţia ASO sau a competiţiei.

Organizatorii Turului Franţei nu acceptă prezenţa ciclistului britanic Chris Froome, de patru ori câştigător al Marii Bucle, în viitoarea ediţie, care începe pe 7 iulie.

Decizia finală va fi luată marţi de Camera de arbitraj a sportului (CAS) din cadrul comitetului olimpic francez, a precizat Le Monde.

ASO, care organizează Turul Franţei, a refuzat să facă orice comentariu, dar AFP a avut confirmarea informaţiei despre excluderea lui Froome din Marea Buclă.

Froome a fost depistat cu un nivel ridicat de salbutamol cu ocazia unui test antidoping efectuat în septembrie 2017, în cursul Turului Spaniei. Liderul echipei Sky este autorizat să utilizeze substanţa respectivă pentru a-şi trata astmul de care suferă, însă nivelul cu care a fost depistat în Vuelta depăşea cu mult limita maximă admisă.

Rutierul britanic a fost criticat săptămâna trecută de Bernard Hinault, cvintuplu câştigător al Turului Franţei, care le-a cerut celorlalţi ciclişti care vor lua parte la Marea Buclă din acest an să declare grevă dacă Froome va fi autorizat să concureze.

Dacă Froome va fi exclus, columbianul Egan Bernal, 21 de ani, cel mai promițător tânăr ciclist al momentului. ar putea fi liderul Sky. Bernal a câștigat în trecut Turul Bihorului și Turul Sibiului.

Startul este programat pentru 7 iulie, iar caravana ciclistă va parcurge traseul de 3.229 de kilometri în sensul acelor de ceasornic, va intra întâi în Alpi, apoi în Pirinei. Aproape jumătate din etapele Turului se vor desfăşura în 2018 în nordul-vestul Franţei. Se va sări peste ”clasicul” prolog și se va începe cu o etapă de 189 de kilometri între Noirmoutier şi Fontenay la Comte.

În primele 9 zile nu va exista nici o etapă montană. În total, caravana din Turul Franţei 2018 va avea trei finişuri mari căţărări în ediţia 2018.



Turul Frantei 2018, program:

Etapa 1 – Noirmoutier-en-l’Ile to Fontenay-le-Comte, 189km

Etapa 2 – Mouilleron-Saint-Germain to La Roche-sur-Yon, 183km

Etapa 3 – Cholet to Cholet, contratimp pe echipe, 35km

Etapa 4 – La Baule to Sarzeau, 192km

Etapa 5 – Lorient to Quimper, 203km

Etapa 6 – Brest to Mur de Bretagne, 181km

Etapa 7 – Fougeres to Chartres, 231km

Etapa 8 – Dreux to Amiens, 181km

Etapa 9 – Arras to Roubaix, 154km

Zi de pauza în Annecy

Etapa 10 – Annecy to Le Grand Bornand, 159km

Etapa 11 – Albertville to La Rosiere, 108km

Etapa 12 – Bourg-Saint-Maurice to L’Alpe d’Huez, 175km

Etapa 13 – Bourg d’Oisans to Valence, 169km

Etapa 14 – Saint-Pauol-Trois-Chateaux to Mende, 187km

Etapa 15 – Millau to Carcassonne, 181km

Zi de pauza în Carcassonne

Etapa 16 – Carcassonne to Bagneres-de-Luchon, 218km

Etapa 17 – Bagneres-de-Luchon to Saint-Lary-Soulan, 65km

Etapa 18 – Tries-sur-Baise to Pau, 172km

Etapa 19 – Lourdes to Laruns, 200km

Etapa 20 – Saint-Pee-sur-Nivelle to Espelette, contratimp individual, 31km

Etapa 21 – Houilles to Paris Champs-Elysées, 115km.

Ultimii câștigători ai Turului Franței:

2017 – Chris Froome

2016 – Chris Froome

2015 – Chris Froome

2014 – Vincenzo Nibali

2013 – Chris Froome

2012 – Bradley Wiggins

2011 – Cadel Evans