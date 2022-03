Viața secretă a lui Romeo Pașcu. „Am fost ofițer acoperit, l-am cunoscut pe Ceaușescu și au vrut să mă închidă”

Pe vremuri, Romeo Pașcu făcea legea la echipele la care activa! Eram om de bază al Cooperativei din fotbal, condusă de Jean Pădureanu şi Gheorghe Ştefan. „Ce bună a fost Cooperativa! Sunt mândru! Denumirea e improprie. Atunci era o înțelegere, dar fără bani”, a spus Pașcu în emisiune.

Dar ce însemna Cooperativa? Echipele implicate își câștigau mereu meciurile de acasă în confruntările cu prietenele din sistem. „Aveam din plecare 15 puncte! Alții nu făceau 25 tot campionatul”, explică fostul conducător la „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„Erau bani negri de îi întorceam cu lopata!”

Pe lângă aranjamentele din fotbal, Pașcu a vorbit despre legăturile cu Securitatea, blaturi, bani negri și arbitri de casă din fotbalul românesc: „Eu am avut parte de arbitraje foarte bune. Am avut foarte mulți prieteni arbitri, dar prieteni adevărați. La Oradea, când eram președinte, veneau la Băile Felix, cazare, masă, toate gratuit. Le plătea clubul. Erau bani negri de îi întorceam cu lopata!”.

„Eu am fost ofițer acoperit! Așa a fost viața. Nu pot să vă spun ce grad am avut. Am avut un grad deosebit, cel mai frumos grad… Pacepa mi-a fost șef. Am lucrat în Direcția de Informații Externe. Eu niciodată n-am trădat pe nimeni. Am fost cinstit, loial, corect! De-asta Dumnezeu mi-a ajutat. Am avut încredere în oameni, pe care i-am adus de la sapă de lemn și m-au trădat”, a dezvăluit acesta.

Pașcu a spus că l-a cunoscut inclusiv pe Nicolae Ceaușescu „la Oradea am și o poză cu ofițerii în șir indian”, din momentul în care-l așteptau pe fostul șef de stat.

Pașcu (al patrulea de la stânga la dreapta), președinte la Brașov, imagine rară dinainte de Revoluţie FOTO Arhivă personală

„N-am făcut niciodată pușcărie. Doamne ferește!”

Chiar dacă era om de bază la echipele pe unde a fost și avea relații înalte, Pașcu a avut probleme cu Miliția.

„Atunci, toți președinții discutau cu prim-secretarii, în termeni foarte respectuoși, despre antrenori, despre jucători. Când aduceam jucători îmi trebuiau apartamente, serviciu pentru neveste, loc la creșă pentru copii.

Eu nu discutam cu secretarul doi, că era un vagabond și un idiot, un golan și jumătate. Mi l-am pus în cap pe unul că am luat mașina primului-secretar, el n-a fost de acord și-a vrut să mă bage la bulău. Dar n-a putut că am plecat de acolo. N-am făcut niciodată pușcărie. Doamne ferește!” își amintește Pașcu.

