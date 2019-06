Viorel Lis știe cine i-a mâncat banii: ”Patronii schimbă softul la păcănele”

”Rar mai joc acum la păcănele, din motiv că mă deplasez greu. Am toate bolile din lume: la cap, diabet și la nivelul picioarele. Le am amorțite până la genunchi. Dacă mă vede cineva mergând pe stradă, zice că sunt beat. Iau 30 de pastile pe zi”, a spus fostul edil, contactat de Libertatea.

”Când sunt în stare, mai merg pe la mall Vitan, unde se dă și de mâncare gratis, în sala de jocuri, sunt și petreceri acolo… Bei bere, mănânci… Chiar dacă nu câștigi, de un milion-două tot mănânci, două persoane. Mă duc cu Oana”, spune Lis.

Acesta dă vina pe patroni pentru câștigurile mici la păcănele. ”Nu cred că sunt de vină pentru pierderi sunt aparatele, ci patronii, cei care le programează. Am văzut atâtea aparate care dădeau, așezate lângă unele care nu dădeau, în aceeași incintă. Patronii schimbă softul. Eu intru doar în agențiile oficiale, nu în orice bodegă”, ne-a dezvăluit fostul edil, care se laudă cu un premiu de 300 de lei luat la aparate zilele trecute.

Pe lângă păcănele, pariurile sunt un mod de a trăi pentru Lis. ”Mă ține în viață faptul că joc zilnic la pariuri sportive. Neputând să mai muncesc, mă uit toată ziua la meciuri. Am câștigat marțea trecută 1.500 de lei la pariuri sportive, pe meciurile din preliminariile Euro 2020. Am evitat surpriza Bulgaria – Kosova 2-3. Am avut și victoria României. Nu joc toate sporturile, ci doar fotbal, tenis, handbal și baschet. Prietena mea, Oana, îmi pune biletele”, s-a destăinuit Viorel Lis.

