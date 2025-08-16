„Putin a primit covorul roșu din partea lui Trump, iar Trump nu a primit nimic”, a comentat Wolfgang Ischinger.

„Așa cum era de așteptat: fără armistițiu, fără pace. Niciun progres real. Un clar 1 : 0 în favoarea lui Putin. Nicio nouă sancțiune”, a enumerat fostul diplomat pe tema rezultatelor întâlnirii Trump – Putin din Alaska. „Pentru ucraineni: nimic. Pentru Europa: o profundă dezamăgire”, a conchis Ischinger.

Donald Trump a întins covorul roșu pentru Vladimir Putin, l-a aplaudat înainte de a da mâna cordial cu el, apoi l-a lăsat, fapt neobișnuit pentru un președinte american pe teritoriu american, să vorbească primul la coferința de presă de la finalul întâlnirii, care s-a rezumat doar la declarații din partea celor doi lideri de stat. Mai mult decât atât,Trump a fost luat prin surprindere, în fața presei, cu o propunere din partea lui Putin pentru o nouă întrevedere la Moscova, iar președintele american s-a declarat entuziasmat.

Întâlnirea din Alaska este văzută cu scepticism pe bătrânul continent, europenii temându-se că Donald Trump ar putea fi noul Neville Chamberlain, premierul britanic care a acceptat ca Hitler să-și însușească o parte din Cehoslovacia crezând eronat că i-ar potoli ambițiile imperialiste. În cele din urmă, Hitler, în complicitate cu Stalin, a declanșat cel de-al Doilea Război Mondial. Revenind la zilele noastre, experții în securitate și numeroși oficiali avertizează că Putin nu se va opri în Ucraina.