Summitul Putin – Trump și comparația istorică

Astăzi, 15 august, Donald Trump se întâlnește cu Vladimir Putin în Alaska. În Europa, unii lideri se tem că președintele american ar putea repeta greșeala istorică a lui Neville Chamberlain, care, împreună cu premierul francez Paul Daladier, a cedat Cehoslovacia Germaniei naziste în 1938.

Trump însă are o altă imagine despre sine.

„Nu îmi vor da niciodată Premiul Nobel pentru Pace. E păcat. Îl merit, dar nu mi-l vor da niciodată”, i-a spus el premierului israelian Benjamin Netanyahu, în februarie, la Casa Albă. De atunci, repetă des acest mesaj.

Cine a fost Neville Chamberlain

Neville Chamberlain a fost prim-ministru al Marii Britanii între 1937 și 1940 și a rămas în istorie pentru politica sa de „împăciuire” față de Germania nazistă. În 1938, la Conferința de la München, Chamberlain și omologul său francez, Édouard Daladier, au acceptat anexarea regiunii sudete din Cehoslovacia de Adolf Hitler, în schimbul promisiunii păcii.

Gestul său, prezentat atunci drept o victorie diplomatică, a fost ulterior considerat o capitulare în fața agresiunii naziste și un pas care a grăbit izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Trump: „Sunt primul președinte care nu a trimis trupe la război”

Trump își prezintă mandatul ca pe unul dedicat păcii. El subliniază că este primul președinte american de la Jimmy Carter care nu a trimis soldați americani în conflicte externe, un fapt real.

De la revenirea la Casa Albă, în ianuarie, a afirmat că războiul din Ucraina, pe care îl numește „războiul lui Biden”, și atacul Hamas asupra Israelului, din 7 octombrie 2023, nu ar fi avut loc dacă el era președinte.

Totuși, începutul celui de-al doilea mandat a fost marcat de amenințări cu anexarea Groenlandei și preluarea controlului asupra Canalului Panama, fără a exclude folosirea forței. A desființat agenția USAID, reducând drastic ajutoarele pentru Africa, decizie criticată de Bill Gates, care a spus că acest lucru ar putea duce la „moartea celor mai săraci copii din lume”.

Tratate de pace și plângeri că nu este recunoscut

Pe 20 iunie, pe platforma sa Truth Social, Trump a anunțat „un tratat minunat” între Republica Democrată Congo și Rwanda, menționând că războiul dintre cele două țări durează de decenii.

„Nu voi primi Premiul Nobel pentru Pace pentru asta, nu-l voi primi pentru oprirea războiului dintre India și Pakistan, nu-l voi primi pentru menținerea păcii între Egipt și Etiopia… și nu-l voi primi pentru Acordurile Abraham din Orientul Mijlociu. (…) Nu-l voi primi, indiferent ce fac, inclusiv în cazul Rusia/Ucraina și Israel/Iran, dar oamenii știu, și asta e tot ce contează pentru mine!”, a scris Trump.

Unele dintre aceste „succese” nu au fost confirmate de părțile implicate. India a negat orice mediere americană în relația cu Pakistanul, iar în cazul Rwanda – Congo, obiectivele acordului nu au fost încă atinse.

Lideri care îl sprijină pe Trump

Cu toate acestea, mai mulți lideri internaționali i-au propus oficial candidatura la Nobel. Printre ei se numără Benjamin Netanyahu, premierul Pakistanului, liderii Armeniei și Azerbaidjanului, dar și premierul Cambodgiei, Hun Manet, care l-a nominalizat pentru rolul său în medierea unui conflict de frontieră cu Thailanda.

„Cel puțin cinci lideri mondiali îl susțin pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a scris USA Today.

Mai mult, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a oferit lui Trump luni, 7 iulie, la Washington, o scrisoare oficială de nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace.

Frustrarea față de Obama

Trump este deranjat că Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2009, la mai puțin de nouă luni după ce a devenit președinte. „Dacă mă chema Obama, mi-ar fi dat Premiul Nobel în 10 secunde”, a spus el în octombrie 2024.

Obama a recunoscut atunci că distincția a venit devreme și s-a declarat umil în fața „giganților istoriei” care au primit premiul înaintea lui.

Donald Trump face lobby direct la „sursă” pentru a obține premiul Nobel: pe cine a sunat președintele SUA

Potrivit cotidianului norvegian Dagens Naeringsliv, Donald Trump a discutat personal cu ministrul norvegian al finanțelor, Jens Stoltenberg, despre premiul Nobel pentru pace, în timpul unei convorbiri în care a abordat și tema tarifelor comerciale.

„Din senin, în timp ce ministrul de finanţe Jens Stoltenberg se plimba pe stradă în Oslo, Donald Trump l-a sunat”, a relatat publicația, citând surse anonime. „Voia premiul Nobel şi să discute despre tarife”, a mai adăugat ziarul.

Stoltenberg, fost șef NATO, a refuzat să intre în detalii despre conversație: „Nu voi intra în detalii cu privire la conţinutul discuţiei”. La apel au participat mai mulți oficiali ai Casei Albe, inclusiv secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și reprezentantul comercial Jamieson Greer.

În martie, Donald Trump a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace și de Școala Națională de Studii Politice și Administrative din România.

Ce este premiul Nobel pentru pace și cui se acordă

Premiul Nobel pentru pace este acordat anual persoanelor sau organizațiilor cu contribuții majore la pacea internațională, laureații fiind selectați de Comitetul Nobel norvegian, un organism de cinci membri numiți de Parlamentul Norvegiei. Anunțul are loc, de regulă, în octombrie, iar ceremonia se ține pe 10 decembrie la Oslo.

În ultimul deceniu, distincția a mers către:

  • 2015 – Cvartetul pentru Dialog Național din Tunisia
  • 2016 – Juan Manuel Santos
  • 2017 – ICAN (Inițiativa Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare)
  • 2018 – Denis Mukwege și Nadia Murad
  • 2019 – Abiy Ahmed Ali
  • 2020 – Programul Alimentar Mondial (WFP)
  • 2021 – Maria Ressa și Dmitri Muratov
  • 2022 – Ales Bialiatski, Memorial și Centrul pentru Libertăți Civile
  • 2023 – Narges Mohammadi
  • 2024 – Nihon Hidankyo (organizația supraviețuitorilor bombardamentelor atomice din Hiroshima și Nagasaki).
De ce nu a venit Nicușor Dan la Ziua Marinei de la Constanța. Este prima dată în ultimul deceniu când președintele lipsește
Exclusiv
Politică 10:24
De ce nu a venit Nicușor Dan la Ziua Marinei de la Constanța. Este prima dată în ultimul deceniu când președintele lipsește
Suspendarea programului Visa Waiver pentru România are legătură cu anularea alegerilor, recunoaște Oana Țoiu. Ce spune Emil Hurezeanu
Politică 10:09
Suspendarea programului Visa Waiver pentru România are legătură cu anularea alegerilor, recunoaște Oana Țoiu. Ce spune Emil Hurezeanu
