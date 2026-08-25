„Am găsit aurul din întâmplare, în timp ce căutam o capră pierdută”

În urmă cu câteva săptămâni, Lomachar a vândut trei grame de aur pentru 36.000 de șilingi kenyeni (aproximativ 238 de euro).

„Am găsit aurul din întâmplare, în timp ce căutam o capră pierdută. Am întâlnit niște femei care căutau aur în albia unui râu și m-am alăturat lor”, a declarat Lomachar.

Descoperirea sa a transformat terenurile de pășunat din jurul satului în mormane de pământ și tabere improvizate de minerit.

Autoritățile estimează că, la apogeul goanei după aur, aproximativ 10.000 de oameni au sosit în Cheporor, inclusiv din Uganda vecină.

Samuel Kiarie, comisar adjunct al comitatului West Pokot, a explicat că două descoperiri semnificative în august au alimentat zvonurile despre o posibilă comoară ascunsă.

„O cantitate considerabilă de aur a fost descoperită de tineri. A doua zi, femeile au descoperit și ele aur în aceeași zonă”, a spus Kiarie.

Deși aurul nu este necunoscut în regiune, cantitățile găsite de obicei sunt mici, cu câștiguri săptămânale variind între 8 și 23 de dolari. Noile descoperiri au atras oameni fără experiență în minerit, dar cu speranța de a-și schimba destinul.

Patrick Lokolia, un fermier din satul vecin Napawoi, a venit la Cheporor pentru a câștiga bani pentru școlarizarea copiilor săi.

„Plata taxelor școlare a fost mereu o problemă pentru mine”, a spus el, îmbrăcat într-un tricou vechi al echipei Chelsea.

„Sper să găsesc suficient aur pentru a-mi ajuta familia”

Abigael Chelengat, o tânără de 18 ani, a venit dintr-un district apropiat pentru a-și susține frații mai mici și a-și plăti propriile taxe școlare.

„Nu am mai făcut minerit până acum, dar sper să găsesc suficient aur pentru a-mi ajuta familia”, a declarat ea.

În ciuda visurilor mari, condițiile de trai din Cheporor sunt departe de a fi ideale. Mugisha Godfrey, un miner artizanal din Uganda, a cheltuit 27 de dolari pentru drumul până în sat, dar încă nu a găsit aur.

„Dormim sub copaci și lucrăm zi și noapte. Nu plecăm până nu găsim ceva”, a spus el, mai scrie BBC.

În jurul taberei au apărut peste 200 de afaceri, unde se vând apă, alimente și alte produse esențiale. Irene Ameja, venită din comitatul vecin Baringo, speră să câștige suficienți bani pentru a-și dezvolta afacerea.

Ce spun autoritățile

Autoritățile recunosc că afluxul de oameni a pus presiune pe o zonă deja săracă, fără apă curentă și cu infrastructură sanitară limitată.

Echipe de sănătate publică au fost trimise pentru a preveni izbucnirea bolilor, iar patrulele de securitate au fost intensificate.

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