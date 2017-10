Ruxandra Manea a studiat în Coreea de Sud științe politice, la cea mai mare universitate asiatică de femei. Acum predă la Facultatea de Limbi Străine de la Universitatea din București și a dezvoltat un program de traininguri educaționale.

Ruxandra vine pe aleea parcului cu ochii în telefon. Până și ăsta este un obicei coreean. „Lumea în Coreea se localizează pe telefon și riști să te lovești de persoana cu care urmează să te întâlnești, dar tu să stai tot cu ochii în telefon”, spune veselă tânără. Ruxandra e atât de luminoasă, zâmbește larg, te privește în ochi și îți dă o stare de bine. E o minune de om. Și aceeași energie pozitivă o are și când vorbește despre lucrurile serioase. Iar cel mai serios lucru din viața ei a fost și este educația. Tot o chestie sud-coreeană.

”Respectul pentru educație este foarte accentuat în Coreea, face parte din tradiția lor, dar se reflectă foarte mult în felul în care fiecare membru al societății tratează educația. Și aici mă refer în primul rând la elevi, la cât de conștiincioși sunt. Mă uit la părinți care iarăși tratează cu maxim respect întregul proces, investesc enorm în educația copiilor, caută tot felul de oportunități, mă refer la profesori care sunt extraordinar de bine pregătiți, care au un salariu mai mult decât decent”, povestește românca despre țara cu cel mai performant sistem educațional din lume.

Și asta înseamnă și o concurență acerbă. Mai ales când studiezi doar printre femei, cum a făcut Ruxandra: „Ei au chiar și școala primară și gimnazială în totalitate de femei, astfel încât am avut colege la facultate care până în momentul respectiv nu interacționaseră niciodată cu băieți într-un mediu educațional. Este destul de comod să fii numai între femei, în același timp era și o competiție, iarăși specifică mediului în care sunt doar femei. Dar, una peste alta, a fost o experiență interesantă”.

Universitate doar pentru femei

La Ewha Womans University nu se ajungea la nicio păruială din cauza concurenței. ”Bătaia” era doar pe acumularea de cunoștințe. În mediul ăsta atât de competitiv, românca a înțeles cât de important este leadership-ul feminin. „Trebuie să recunosc că și eu am ridicat sprânceana la început, ulterior am înțeles mai bine filosofia lor, faptul că vor să investească foarte mult în femei. În timpul facultății am avut vizite din partea lui Hillary Clinton, Angela Merkel și așa mai departe”, mai spune Ruxandra.

Primii la testările internaționale, coreenii au înțeles că educația îi va ridica și au investit masiv. Și totodată, o altă valoare sfântă a societății lor este respectul pentru persoanele în vârstă. „Mi se pare că uneori în România poate nu dăm atâta importanță strămoșilor, bunicilor, deși cu siguranță suntem atașați, dar suntem mai puțin, poate, respectuoși față de ei. În Coreea, ei joacă un rol fundamental în societate, în familie, chiar și în mediul de business, oamenii în vârstă sunt întotdeauna respectați, nu puși deoparte. Și e un lucru pe care pe mine m-a marcat. Diferența de vârstă nu trebuie să fie foarte mare ca tu să respecți persoana mai în vârstă, poate să fie de un an, de exemplu”, povestește tânăra.

Ruxandra Manea vorbește cursiv coreeană acum, una dintre limbile străine care îți asigură un loc pe piața muncii alături de cele nordice.

Țara unde nu se dă bacșiș

Nu psihologia de viață sud-coreeană i-a dat bătăi de cap în cei cinci ani petrecuți acolo, ci mâncarea extraordinar de picantă. Dar în scurtă vreme a început să încerce cam orice: „Viermi de mătase am mâncat. Acolo este un snack destul de popular pe stradă. Și trebuie să recunosc că dacă nu era impactul psihologic, să știu că mănânc chestia asta, la gust nu era nimic deosebit, ca să zic așa”.

Tânăra a fost impresionată și de felul cum se comportă sud-coreenii cu clienții. „Serviciile sunt foarte dezvoltate. Oamenii nu trebuie să fie stimulați într-un anume fel, cu bacșiș sau alte bonusuri, sunt foarte serviabili, amabili, drăguți și orice experiență, dacă te duci la un restaurant, la un hotel, la un loc cât de puțin luxos, ai o experiență extraordinară, te simți important”, explică tânăra.

Ruxandra Manea a studiat în Coreea de Sud printr-o bursă primită de la Guvernul lor, una foarte generoasă, care acoperea cheltuielile cu școlarizarea, asigurări, cazare și mai primea și o bursă lunară. Acum, românca vrea ca și alții să afle despre oportunitate. Ba mai mult, vrea să dea din valorile și disciplina sud-coreeană și profesorilor români.

„Am inițiat, împreună cu alți colegi, Aspire for Teachers, este un program de training pedagogic pentru profesori, pentru că simt că ei sunt cea mai valoroasă resursă a unei societăți, ei sunt în prim plan cu copiii noștri, cu elevii noștri și cumva sunt mereu uitați, nu mai vorbesc de salarii, de facilități la clasă”, explică Ruxandra. Programul a dat deja primii absolvenți, dar în continuare pot aplica și alți profesori în sesiunile următoare.